Στα Τίρανα βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος συναντήθηκε με τον Αλβανό ομόλογό του Έντι Ράμα.

Η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στην Αλβανία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας όπου και λαμβάνει μέρος.

Κατά την επίσημη τελετή υποδοχής, ο Ταγίπ Ερντογάν είχε χαλαρές στιγμές με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα. Αυτό όμως που τράβηξε την προσοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρά την καταρρακτώδη βροχή και δεν μπόρεσε να το αφήσει ασχολίαστο ήταν τα λευκά sneaker του Ράμα.

«Φοράς sneakers» του λέει.

Η χρήση αθλητικών παπουτσιών από τον Ράμα σε επίσημες εκδηλώσεις είναι ένα από τα γνωστά χαρακτηριστικά του πρωθυπουργού της Αλβανίας.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılandı. pic.twitter.com/uIshxr11hg — Gazete.net (@gazetenette) May 16, 2025

Η 6η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, την οποία αποτελούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ένωσης, πραγματοποιείται στην Αλβανία.

«Θα μιλήσουμε για ειρήνη από την Αλβανία προς όλο τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ράμα υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σταθερότητα και συνεργασία.

«Περιμένουμε πολλά από τη σύνοδο κορυφής. Θα εκφράσουμε την ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο στην Αλβανία» συνέχισε.

Σημειώνεται ότι εντυπωσιακή ήταν και η υποδοχή που επεφύλαξε ο Ράμα στην πρόεδρο της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι αφού την υποδέχτηκε... γονατιστός.

Πηγή: skai.gr

