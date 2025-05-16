Αξιοσημείωτη αύξηση κατέγραψε η προσωπική περιουσία του βασιλιά Καρόλου, φτάνοντας τα 640 εκατομμύρια λίρες μέσα στο 2025, 30 εκατ. περισσότερα από το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τη νέα Sunday Times Rich List. Η αύξηση αυτή τον ανεβάζει στην 238η θέση της λίστας των 350 πλουσιότερων ανθρώπων και οικογενειών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανεβαίνοντας 20 θέσεις από την 258η στην οποία βρισκόταν το 2024.

Πλέον, ο Κάρολος είναι κατά 270 εκατ. λίρες πλουσιότερος από τη μητέρα του, βασίλισσα Ελισάβετ Β’, της οποίας η περιουσία το 2022 υπολογιζόταν στις 370 εκατ. λίρες. Παράλληλα, ξεπερνά και γνωστά πρόσωπα της βρετανικής και διεθνούς showbiz, όπως τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ, οι οποίοι βρίσκονται στα 500 εκατ. λίρες, ενώ ισοβαθμεί πλέον με τον πρώην πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ και τη σύζυγό του Άκσατα Μέρτι.

Από τον Πρίγκιπα της Ουαλίας σε έναν από τους πλουσιότερους του Ηνωμένου Βασιλείου

Ο Κάρολος υπήρξε ο μακροβιότερος Πρίγκιπας της Ουαλίας, από το 1958 μέχρι το 2022, λαμβάνοντας σημαντικά ποσά από το Δουκάτο της Κορνουάλης, ιδιωτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων που του παρείχε εισόδημα έως και 23 εκατ. λίρες ετησίως. Το Δουκάτο αυτό έχει πλέον περιέλθει στον Πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Η άνοδος της περιουσίας του βασιλιά Καρόλου αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη μεταβίβαση επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων από τη βασίλισσα Ελισάβετ, καθώς και στα ιδιωτικά βασιλικά κτήματα, Sandringham στη Νορφολκ και Balmoral στη Σκωτία. Τα εν λόγω ακίνητα δεν ανήκουν στο βρετανικό κράτος αλλά αποτελούν μέρος της προσωπικής περιουσίας του μονάρχη.

Η καταμέτρηση των περιουσιών από τη Sunday Times βασίζεται αποκλειστικά σε προσδιορίσιμα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως γη, ακίνητα, έργα τέχνης, άλογα κούρσας, ή συμμετοχές σε εισηγμένες εταιρείες. Δεν περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται θεσμικά το στέμμα, όπως το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ ή τα Κοσμήματα του Στέμματος.

Ανάμεσα στους πλουσιότερους μαζί με τον Ρίσι Σούνακ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι ο βασιλιάς ισοδυναμεί πλέον σε πλούτο με τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ, και τη σύζυγό του Άκσατα Μέρτι, των οποίων η περιουσία υποχώρησε φέτος κατά 11 εκατ. λίρες, επίσης στα 640 εκατ.

Ο Σούνακ, που πλέον έχει αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή, εργάζεται με μερική απασχόληση στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, έχει ενταχθεί στο Washington Speakers Bureau, ενώ το ζευγάρι ίδρυσε και φιλανθρωπική οργάνωση με στόχο τη βελτίωση των μαθηματικών δεξιοτήτων στη Βρετανία. Η Μέρτι διατηρεί μετοχές στον ινδικό τεχνολογικό γίγαντα Infosys, που ίδρυσε ο πατέρας της.

Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο βασιλιάς, καθώς υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο από τις αρχές του 2024, η οικονομική του θέση ισχυροποιείται σημαντικά, όπως αποτυπώνεται στη φετινή λίστα πλούτου.

Η “Sunday Times Rich List” του 2025 αποκαλύφθηκε την Παρασκευή και συνοδεύεται από ένα ειδικό ένθετο 76 σελίδων. Αποτυπώνει τον πλούτο των 350 πιο εύπορων ανθρώπων στη χώρα, βάσει αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και διαθέσιμων οικονομικών δεδομένων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.