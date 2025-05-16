Το Καζακστάν και η Ρωσία θα βγάλουν σε πλειστηριασμό εξοπλισμούς του θρυλικού, αλλά πεπαλαιωμένου πλέον κοσμοδρόμιου του Μπαϊκονούρ (Baikonur cosmodrome), το οποίο θα γιορτάσει στις αρχές Ιουνίου τα 70 χρόνια του

Το ιστορικό κοσμοδρόμιο βρίσκεται στις στέπες του Καζακστάν, μιας απέραντης χώρας της κεντρικής Ασίας και έχει μισθωθεί από τη Ρωσία μέχρι το 2050.

Το Μπαϊκονούρ είναι το μόνο ρωσικό κοσμοδρόμιο απ' όπου ξεκινούν κοσμοναύτες για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Ωστόσο, ο κρίσιμης σημασίας ρόλος του για τη σοβιετική και στη συνέχεια τη ρωσική αεροδιαστημική βιομηχανία αμφισβητείται πλέον από άλλα προγράμματα.

Wreckage of history: what the legendary Baikonur cosmodrome looks like today. Kazakhstan.



Abandoned buildings of the Energia-Buran site. pic.twitter.com/hkPMfAfjfm — Black Hole (@konstructivizm) March 26, 2025

Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει τριβές στις σχέσεις Ρωσίας-Καζακστάν γύρω από το Μπαϊκονούρ, κυρίως εξαιτίας καθυστερήσεων πληρωμών για το νέο κοινό πρόγραμμα "Baiterek", που εκπονήθηκε για να δώσει νέα ζωή στο Μπαϊκονούρ.

Η Μόσχα επιθυμεί να επιταχύνει την ανάπτυξη άλλων κοσμοδρόμιων που βρίσκονται στο έδαφός της, κυρίως αυτό του Βοστότσνι (Άπω Ανατολή), ώστε να μειώσει την εξάρτησή της από το Μπαϊκονούρ.

Επίσης, η αποδέσμευση της Ρωσίας από τον ISS, που προβλέπεται για το 2028, απειλεί επίσης το μέλλον του Μπαϊκονούρ το οποίο, με την έλευση της Space X, έχει επίσης χάσει από το 2020 το μονοπώλιο των επανδρωμένων πτήσεων προς τον ISS.

Στις 4 Ιουνίου ξεκινά η δημοπρασία

Ο πλειστηριασμός θα αρχίσει στις 4 Ιουνίου με τιμή εκκίνησης περίπου 520.000 ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική κυβερνητική πλατφόρμα στην οποία δημοσιοποιούνται οι εκπλειστηριαζόμενοι εξοπλισμοί.

Οι εξοπλισμοί αυτοί που έχουν αποσυρθεί από την υπηρεσία - κυρίως μεγάλες μεταλλικές δομές, εργαλεία μέτρησης και καλώδια - προέρχονται από εξέδρες εκτόξευσης.

Η πώληση αυτή αναμένεται ότι «θα αριστοποιήσει τις υφιστάμενες ζώνες παραγωγής και θα προετοιμάσει την εγκατάσταση νέων τεχνολογικών συστημάτων» στο πλαίσιο ενός κοινού διαστημικού προγράμματος Ρωσίας-Καζακστάν, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Kazinform.

Η πώληση με πλειστηριασμό πραγματοποιείται με φόντο ερωτηματικά όσον αφορά τη συνέχιση των ρωσικών επενδύσεων στο Μπαϊκονούρ, απ' όπου είχε σταλεί το 1961 στο διάστημα ο πρώτος κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν.

Χθες, Πέμπτη, το υπουργείο Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας του Καζακστάν είχε διαβεβαιώσει το Γαλλικό Πρακτορείο πως «δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο να λήξει η μίσθωση ή να τεθεί η πόλη του Μπαϊκονούρ υπό τον πλήρη έλεγχο του Καζακστάν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

