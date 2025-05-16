Σήμερα στα Τίρανα η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας

Αναχώρησε χθες από την Άγκυρα, όπου συνάντησε τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα Τίρανα, προκειμένου να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) η οποία διεξάγεται σήμερα Παρασκευή 16 Μαΐου 2025, στην πλατεία Σκεντέρμπεη, με τη συμμετοχή 47 αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων και ηγέτες βασικών ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών.

Πριν την αναχώρησή του ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «δεν πρόκειται να δεχτεί παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία» και ότι έστειλε τη διαπραγματευτική ομάδα από σεβασμό στον πρόεδρο Ερντογάν».

Εν τω μεταξύ, στα Τίρανα βρίσκεται ήδη ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο οποίος θα συμμετέχει στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Ο Βρετανός πρωθυπουργός έκρινε σε ανακοίνωση Τύπου την οποία δημοσιοποίησαν χθες Πέμπτη οι υπηρεσίες του, πως ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να «πληρώσει το τίμημα της άρνησής του» να συμφωνήσει στην αποκατάσταση «της ειρήνης» στην Ουκρανία.

Στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής θα συμμετάσχει από Ελληνικής πλευράς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας

Η Αλβανία θα φιλοξενήσει την έκτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC), σήμερα Παρασκευή 16 Μαΐου 2025, στην πλατεία Σκεντέρμπεη στα Τίρανα, με τη συμμετοχή 47 αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων και ηγέτες βασικών ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών.

Το θέμα της συνάντησης είναι «Νέα Ευρώπη σε έναν Νέο Κόσμο: Ενότητα – Συνεργασία – Κοινή Δράση».

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα είναι ένα διακυβερνητικό φόρουμ για πολιτικές και στρατηγικές συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, το οποίο ιδρύθηκε το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η ομάδα συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2022 στην Πράγα, με συμμετέχοντες από 44 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι επόμενες σύνοδοι κορυφής πραγματοποιήθηκαν στη Μολδαβία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουγγαρία. Η σύνοδος είναι διακριτή τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (η οποία συμμετέχει) όσο και από το Συμβούλιο της Ευρώπης (το οποίο εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα του).

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα συνεδριάζει στα Δυτικά Βαλκάνια, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή τόσο για την Αλβανία όσο και για την περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα εξέφρασε την περηφάνια του, για τον ρόλο της Αλβανίας ως οικοδεσπότη, δηλώνοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζεται πλέον με «σεβασμό και εκτίμηση» στην ευρωπαϊκή σκηνή, τονίζοντας επίσης ότι η Σύνοδος θα συγκεντρώσει τους ηγέτες 700 εκατομμυρίων Ευρωπαίων στα Τίρανα.

Η σύνοδος κορυφής δεν είναι μόνο μια συμβολική αναγνώριση του αυξανόμενου ρόλου της Αλβανίας στην Ευρώπη, αλλά και ένα στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση της συμβολής της περιοχής στο μέλλον της ηπείρου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ευρώπης, επίσης έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν και οι Γενικοί Γραμματείς του ΝΑΤΟ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Μαζί με τον Πρόεδρο Κόστα, την ΕΕ θα εκπροσωπήσουν επίσης η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και η Ύπατη Εκπρόσωπος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις, Κάγια Κάλας.

Οι αρχές στα Τίρανα έχουν ήδη προετοιμάσει τον χώρο για την υποδοχή αντιπροσωπειών από όλη την Ευρώπη και την περιοχή: το «Σπίτι της Ευρώπης» έχει ανεγερθεί στη σκιά του μνημείου του Σκεντέρμπεη, του εθνικού ήρωα των Αλβανών, στην ομώνυμη πλατεία της πρωτεύουσας. Μέρος του «Σπιτιού της Ευρώπης» καλύπτουν πίνακες και σχέδια μαθητών σχολείων από όλη την Αλβανία που αντιπροσωπεύουν το όραμά τους για την Ευρώπη.

Στο επίκεντρο αυτής της συνόδου κορυφής θα είναι τέσσερα σημαντικά θέματα που θα αναπτυχθούν σε στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου: Ασφάλεια και σταθερότητα, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ασφάλειας, μετανάστευση, κινητικότητα και ενδυνάμωση των νέων, όραμα, ηγεσία, νέοι τρόποι δράσης για την Ευρώπη σε έναν νέο κόσμο.

Βασιζόμενη στον δυναμισμό των προηγούμενων συνόδων κορυφής στην Πράγα, τη Μολδαβία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουγγαρία, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στα Τίρανα θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για ανοιχτό πολιτικό διάλογο και συγκεκριμένη συνεργασία. Η ατζέντα θα αντικατοπτρίζει τα επείγοντα ζητήματα για τους Ευρωπαίους πολίτες σήμερα, προσφέροντας παράλληλα χώρο για κοιτάμε μπροστά με σαφήνεια και φιλοδοξία.

Πηγή: skai.gr

