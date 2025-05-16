Ο Τσαρλς Στρουζ (Charles Strouse), ο διάσημος συνθέτης του Μπρόντγουεϊ, έφυγε χθες, Πέμπτη, από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο των μιούζικαλ.
Ο Στρουζ ήταν Αμερικανός συνθέτης και στιχουργός, γνωστός για τα μιούζικαλ "Bye Bye Birdie", "Applause" και "Annie".
Πέθανε στο σπίτι του, στη Νέα Υόρκη, περιτρυγιρισμένος από την οικογένεια του
Breaking News: Charles Strouse, the Broadway composer behind hits like “Annie” and “Bye Bye Birdie,” has died at 96. https://t.co/Tv3skscSDY— The New York Times (@nytimes) May 15, 2025
Πάνω από πέντε δεκαετίες, έγραψε περισσότερα από 10 μιούζικαλ που ανέβηκαν στο Broadway, καθώς και έγραψε τη μουσική του "Those Were the Days}, ένα κλασικό θεματικό τραγούδι από την τηλεοπτική σειρά "All in The Family".
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.