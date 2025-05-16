Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πέθανε ο διάσημος συνθέτης του Μπροντγουέι, Τσαρλς Στρουζ

Ο Στρουζ ήταν Αμερικανός συνθέτης και στιχουργός, γνωστός για τα μιούζικαλ "Bye Bye Birdie", "Applause" και "Annie" 

Charles Strouse

Ο Τσαρλς Στρουζ (Charles Strouse), ο διάσημος συνθέτης του Μπρόντγουεϊ, έφυγε χθες, Πέμπτη, από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο των μιούζικαλ

Ο Στρουζ ήταν Αμερικανός συνθέτης και στιχουργός, γνωστός για τα μιούζικαλ "Bye Bye Birdie", "Applause" και "Annie". 

Πέθανε στο σπίτι του, στη Νέα Υόρκη, περιτρυγιρισμένος από την οικογένεια του

Πάνω από πέντε δεκαετίες, έγραψε περισσότερα από 10 μιούζικαλ που ανέβηκαν στο Broadway, καθώς και έγραψε τη μουσική του "Those Were the Days}, ένα κλασικό θεματικό τραγούδι από την τηλεοπτική σειρά "All in The Family". 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μιούζικαλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark