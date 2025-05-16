Ο Τσαρλς Στρουζ (Charles Strouse), ο διάσημος συνθέτης του Μπρόντγουεϊ, έφυγε χθες, Πέμπτη, από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο των μιούζικαλ.

Ο Στρουζ ήταν Αμερικανός συνθέτης και στιχουργός, γνωστός για τα μιούζικαλ "Bye Bye Birdie", "Applause" και "Annie".

Πέθανε στο σπίτι του, στη Νέα Υόρκη, περιτρυγιρισμένος από την οικογένεια του

Breaking News: Charles Strouse, the Broadway composer behind hits like “Annie” and “Bye Bye Birdie,” has died at 96. https://t.co/Tv3skscSDY — The New York Times (@nytimes) May 15, 2025

Πάνω από πέντε δεκαετίες, έγραψε περισσότερα από 10 μιούζικαλ που ανέβηκαν στο Broadway, καθώς και έγραψε τη μουσική του "Those Were the Days}, ένα κλασικό θεματικό τραγούδι από την τηλεοπτική σειρά "All in The Family".

