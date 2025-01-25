Ράμα για Μπεκτασήδες: «Η Αλβανία θα δημιουργήσει ένα κυρίαρχο μουσουλμανικό κράτος στα Τίρανα»

Στο θέμα της δημιουργία αυτόνομου κρατιδίου στην Αλβανία για τους Μπεκτασήδες επανήλθε ο Έντι Ράμα το Σάββατο.



Η Αλβανία θα δημιουργήσει ένα κυρίαρχο μουσουλμανικό κράτος στα Τίρανα για το θρησκευτικό τάγμα των Μπεκτασήδων, στα πρότυπα του Βατικανού στη Ρώμη, για να διατηρήσει και να προωθήσει τη θρησκευτική ανεκτικότητα, επέμεινε ο Αλβανός πρωθυπουργός, παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν.









Με τη δημιουργία του, ο θύλακας για το ισλαμικό τάγμα των Σούφι θα είναι ένα από τα μικρότερα κράτη του κόσμου και θα έχει τη δική του διοίκηση, αλλά όχι φορολογία ή αστυνομία, και δεν θα αμφισβητεί την κυριαρχία της Αλβανίας, είπε ο Ράμα, ο οποίος φωτογραφήθηκε με τον πνευματικό ηγέτη του θρησκευτικού τάγματος.



«Η ιστορία των Μπεκτασί είναι από μόνη της μια "επιβλητική έκκληση" στο να δοθεί στην ιερή έδρα του Παγκόσμιου Κέντρου Μπεκτασί ένα καθεστώς παρόμοιο με αυτό του Βατικανού», σημείωσε, σε μια τελετή για τη συμπλήρωση 95 ετών από τη μεταφορά της έδρας τους από την Τουρκία στην Αλβανία..



Ο Ράμα σημείωσε ότι το συμβολικό κράτος θα είναι «χωρίς τείχη, χωρίς αστυνομία, χωρίς στρατό, χωρίς φόρους ή άλλα χαρακτηριστικά, αλλά ένα αρχηγείο, ένα πνευματικό κράτος».



Ο Αλβανός πρωθυπουργός δεν έδωσε λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα, και το αλβανικό κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει το σχέδιο.

Το Τάγμα των Μπεκτασήδων ιδρύθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τον 13ο αιώνα. Η έδρα του μεταφέρθηκε στην Αλβανία το 1929, αφού στην Τουρκική Δημοκρατία του Κεμάλ Ατατούρκ απαγορεύτηκε στα μέλη του η άσκηση της λατρείας τους.

Ο Ράμα είχε ανακοινώσει από πέρυσι ότι η Αλβανία σχεδίαζε την ίδρυση ενός μικροκράτους στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, ως πνευματικού κέντρου για τους Μπεκτασήδες, οι οποίοι είναι διασκορπισμένοι στο Κόσοβο, τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Περίπου το 10% του πληθυσμού της Αλβανίας δηλώνουν Μπεκτασήδες, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.

Πηγή: skai.gr

