Χαμάς: Το Ισραήλ καθυστερεί την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας για τη Γάζα

Η Χαμάς κατηγόρησε το Σάββατο το Ισραήλ ότι καθυστερεί την εφαρμογή των όρων κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα εμποδίζοντας τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους να επιστρέψουν στις βόρειες περιοχές του θύλακα.

Η οργάνωση προειδοποιεί μάλιστα ότι τέτοιες καθυστερήσεις θα μπορούσαν να έχουν «επιπτώσεις» στα επόμενα στάδια της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας, το Ισραήλ επρόκειτο να αποσυρθεί την Κυριακή από μέρος του διαδρόμου Νετζαρίμ και να επιτρέψει στους Παλαιστίνιους να επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα μέσω της παραλιακής οδού.



Το Ισραήλ έθεσε ως όρο για την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων από το νότιο στο βόρειο τμήμα της Γάζας την απελευθέρωση μιας ομήρου, της Αρμπέλ Γεχούντ, η οποία σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της Χαμάς που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, είναι «καλά στην υγεία της».

Σύμφωνα με τη συμφωνία (σ.σ: με τη Χαμάς που διαπραγματεύτηκε το Κατάρ με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αιγύπτου) το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει τη διέλευση των κατοίκων της Γάζας στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας «μέχρι να διευθετηθεί η απελευθέρωση της Αρμπέλ Γεχούντ, μιας πολίτη που υποτίθεται ότι θα αποφυλακιζόταν σήμερα Σάββατο», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

#شاهد (جودة عالية) .. تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الصهاينة في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى#طوفان_الأقصى#صفقة_طوفان_الاقصى pic.twitter.com/yhbhn34OOr — 🔻Marwan 🇵🇸 (@ksir_marwan) January 25, 2025

Το Ισραήλ ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να απαιτήσει από το Κατάρ και την Αίγυπτο να πιέσουν τη Χαμάς να απελευθερώσει τη Γεχούντ, την τελευταία γυναίκα όμηρο που πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανή, αναφέρει ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Walla, επικαλούμενος αξιωματούχο της χώρας.



Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαμηνύει ότι η αποτυχία της Χαμάς να το πράξει ισοδυναμεί με παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Έχουν αναφερθεί διάφοροι τεχνικοί λόγοι για τους οποίους η Αρμπέλ δεν αφέθηκε ελεύθερη, αλλά ένας αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι θα αφεθεί ελεύθερη το επόμενο Σαββατοκύριακο.



Το Ισραήλ ζητά να απελευθερωθεί νωρίτερα, και διαβίβασε το αίτημα στον απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, αναφέρει το Walla.

Αρμπέλ Γεχούντ





«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε κάποια αντίδραση», είπε ο Ισραηλινός αξιωματούχος στον Walla.

Πάντως, η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι απελευθέρωσε 200 Παλαιστίνιους κρατούμενους ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των γυναικών στρατιωτών που κρατούνταν από τις 7 Οκτωβρίου 2023.



Η τρομοκρατική ομάδα δημοσιοποίησε ένα προπαγανδιστικό βίντεο που δείχνει την απελευθέρωση των τεσσάρων νεαρών γυναικών, των Καρίνα Αριέβ, Ντανιέλα Γκιλμπόα, Ναάμα Λεβί και Λιρί Αλμπάγκ νωρίτερα το Σάββατο.



Όπως δείχνει το βίντεο, η Χαμάς έδωσε και πάλι σε καθεμία από τις ομήρους ένα «καδραρισμένο πιστοποιητικό απελευθέρωσης κρατουμένων» και μια χάρτινη σακούλα με δώρα με το λογότυπο των Ταξιαρχιών Κασάμ.



Οι όμηροι αναγκάστηκαν επίσης να φορούν ταυτότητες με τα προσωπικά τους στοιχεία.



Οι τέσσερις νεαρές γυναίκες φαίνονται να ευχαριστούν τη Χαμάς στα αραβικά προτού μεταφερθούν στην κατάμεστη πλατεία στην πόλη της Γάζας όπου παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Το προπαγανδιστικό βίντεο προκάλεσε οργή στην ισραηλινή κοινή γνώμη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.