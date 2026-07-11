Μπαμ από Εφές: Ανακοίνωσε τον Μάικ Τζέιμς

Η βόμβα έσκασε… Ο Μάικ Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Τουρκίας επιλέγοντας να υπογράψει συμβόλαιο με την Αναντολού Εφές για ένα συν ένα χρόνια.

«Υπογράψαμε συμβόλαιο 1+1 ετών με τον Μάικ Τζέιμς, έναν από τους εμβληματικούς παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ και MVP της EuroLeague για το 2024. Πέρα από τους πολλούς τίτλους πρωταθλημάτων και κυπέλλων που κατέκτησε στη διάρκεια της καριέρας του, ο Μάικ Τζέιμς έζησε και την τιμή να εισέλθει στη λίστα των "25 Καλύτερων Παικτών στην Ιστορία της EuroLeague" το 2025. Τον καλωσορίζουμε», αναφέρει στην ανακοίνωσή της τουρκική ομάδα.

Ο Τζέιμς, θυμίζουμε ότι είχε συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα, μια συμφωνία όμως που τελικά δεν τήρησε η ισπανική ομάδα επιλέγοντας να μην προχωρήσει στις υπογραφές του συμβολαίου.

Έτσι ο Αμερικανός άσος ήταν σε αναζήτηση ομάδας τις τελευταίες ημέρες με την Εφές η οποία με τον Πάμπλο Λάσο έχει δείξει τις προθέσεις της για τη νέα σεζόν να δίνει τα χέρια μαζί του και να κλείνει το deal.

Avrupa basketbolunun simge isimlerinden biri olan ve 2024 yılında EuroLeague MVP'si de seçilen Mike James ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık.



Kariyeri boyunca pek çok lig ve kupa şampiyonluğu kazanmasının yanı sıra 2025 yılında "EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu"… pic.twitter.com/fl9haJzBKX — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 11, 2026

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