Σοβαρά τεχνικά προβλήματα στο σύστημα ασφαλείας του Βρετανικού Μουσείου προκάλεσε ένας πρώην υπάλληλος, με αποτέλεσμα να κλείσουν κάποιες από τις εκθέσεις του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του μουσείου, ο υπάλληλος εισήλθε στο κτίριο, απέκτησε πρόσβαση στα συστήματα και στη συνέχεια συνελήφθη. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή λειτουργίας ορισμένων αιθουσών την Παρασκευή, ενώ οι προσωρινές εκθέσεις παραμένουν κλειστές.

"The @britishmuseum has been partially closed to visitors after a former employee allegedly shut down some of its IT network."https://t.co/rg1fTfbs8G — Lindsay Powell (@Lindsay_Powell) January 25, 2025

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη άνδρα μέσα στο μουσείο, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το μουσείο ανακοίνωσε ότι η πρόσβαση για το Σαββατοκύριακο θα είναι περιορισμένη, με προτεραιότητα για τα μέλη και όσους έχουν ήδη εισιτήρια.

Σύμφωνα με το Sky News, μέρος της μόνιμης συλλογής του αξιοθέατου του Λονδίνου έκλεισε την Παρασκευή, ενώ οι προσωρινές εκθέσεις θα παραμείνουν κλειστές το Σαββατοκύριακο.

Εκπρόσωπος του μουσείου δήλωσε ότι «εργαζόμαστε σκληρά για να επαναφέρουμε το μουσείο σε πλήρη λειτουργία, αλλά δυστυχώς οι προσωρινές μας εκθέσεις έκλεισαν σήμερα και θα παραμείνουν έτσι και το Σαββατοκύριακο - οι κάτοχοι εισιτηρίων έχουν ειδοποιηθεί και προσφέρθηκαν επιστροφές χρημάτων».

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε: «Η αστυνομία κλήθηκε την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου στις 20.25 για να αναφέρει ότι ένας άνδρας είχε εισέλθει στο Βρετανικό Μουσείο και προκάλεσε ζημιές στα συστήματα ασφαλείας και πληροφορικής του μουσείου.

«Η αστυνομία παρενέβη αμέσως και συνέλαβε έναν άνδρα περίπου 50 ετών ως ύποπτο για διάρρηξη και εγκληματική ζημία»

Πηγή: skai.gr

