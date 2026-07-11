Η πρόκριση της Ισπανίας επί του Βελγίου στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 συνοδεύτηκε από μια σειρά εντυπωσιακών στατιστικών, με τον Λουίς ντε λα Φουέντε να γράφει ιστορία στον πάγκο της «ρόχα».

Ο Ισπανός τεχνικός έφτασε τα 13 παιχνίδια χωρίς ήττα σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου και Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, έχοντας απολογισμό 12 νίκες και μία ισοπαλία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αήττητο ξεκίνημα προπονητή στις δύο κορυφαίες διοργανώσεις εθνικών ομάδων.

Παράλληλα, υπό τις οδηγίες του Ντε λα Φουέντε, η Ισπανία έχει προκριθεί και στα επτά νοκ άουτ παιχνίδια που έχει δώσει σε Μουντιάλ και Euro. Μόνο ο Βιτόριο Πότσο είχε ξεκινήσει με περισσότερες διαδοχικές προκρίσεις απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες, καθώς είχε πανηγυρίσει οκτώ με την Ιταλία την περίοδο 1934-1938.

Ξεχωριστό είναι και το επίτευγμα του Μικέλ Μερίνο. Ο μέσος της Άρσεναλ έγινε ο πρώτος Ισπανός που πετυχαίνει δύο νικητήρια γκολ μετά το 80ό λεπτό σε αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μάλιστα, και στις δύο περιπτώσεις είχε περάσει ως αλλαγή, πρώτα απέναντι στην Πορτογαλία και στη συνέχεια κόντρα στο Βέλγιο.

Μέχρι τη φετινή διοργάνωση, η Ισπανία δεν είχε δει ποτέ αναπληρωματικό ποδοσφαιριστή της να σημειώνει το νικητήριο γκολ σε νοκ άουτ αγώνα Μουντιάλ. Ο Μερίνο κατάφερε να το κάνει δύο φορές μέσα σε λίγες ημέρες.

Αξιοσημείωτη ήταν και η αμυντική επίδοση της Ισπανίας πριν από το γκολ του Σαρλ Ντε Κετελάρε. Η «ρόχα» είχε κρατήσει ανέπαφη την εστία της για 649 συνεχόμενα λεπτά σε Παγκόσμια Κύπελλα, καταγράφοντας το μεγαλύτερο σερί χωρίς να δεχθεί γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Το Βέλγιο έγινε η πρώτη ομάδα που σκόραρε απέναντι στην Ισπανία σε Μουντιάλ μετά την Ιαπωνία στη φάση των ομίλων του 2022, βάζοντας τέλος σε έξι διαδοχικά παιχνίδια χωρίς παθητικό.

Η ομάδα του Ντε λα Φουέντε συνεχίζει έτσι την αήττητη πορεία της και ετοιμάζεται για τον ημιτελικό με τη Γαλλία, έχοντας πλέον όχι μόνο την αγωνιστική εικόνα, αλλά και τους αριθμούς που επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητά της.

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