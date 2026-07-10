Θρίλερ στον αέρα: Από αποκόλληση του κινητήρα έσπασε το παράθυρο στην πτήση της Ryanair

Πολύ σοβαρό είναι το περιστατικό σημειώθηκε σε πρωινή πτήση της Ryanair, η οποία είχε απογειωθεί από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο της Γερμανίας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τα Σκόπια, οι πιλότοι διαπίστωσαν σοβαρή βλάβη σε έναν από τους κινητήρες και έτσι άλλαξαν πορεία άμεσα προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Κατά τη διάρκεια της καθόδου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να αποκολλήθηκε τμήμα του κινητήρα, το οποίο χτύπησε παράθυρο του αεροσκάφους, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό ενός επιβάτη.

Σύμφωνα με αρμόδια πηγή, το περιστατικό δεν αφορούσε ρήγμα στην άτρακτο του αεροσκάφους, αλλά αποκόλληση τμήματος του κινητήρα, το οποίο τραυμάτισε έναν επιβάτη.

Δείτε βίντεο του rthess.gr:

Με την εκπομπή σήματος κινδύνου από τον κυβερνήτη, ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα του αεροδρομίου. Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, Αστυνομία και οι υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάθε πιθανό ενδεχόμενο.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οδηγήθηκε στον ειδικά καθορισμένο χώρο του αεροδρομίου. Στη συνέχεια η Ryanair απέστειλε αεροσκάφος αντικατάστασης με το οποίο αναχώρησε η πλειονότητα των επιβατών.

Συνολικά, τέσσερις επιβάτες διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι περισσότεροι αποχώρησαν μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ ένας παρέμεινε για περαιτέρω εξετάσεις.





Πηγή: skai.gr

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