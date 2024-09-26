Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας, μέλος της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας, κ. Φρέντης Μπελέρης, με αφορμή τα σχέδια της Αλβανίας να ιδρύσει ένα κυρίαρχο, μουσουλμανικό θρησκευτικό κρατίδιο στα Τίρανα, τα οποία και ανακοίνωσε την Κυριακή (22.09) από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα.

Ο κ. Μπελέρης υπογραμμίζει στην ερώτηση του ότι «το αυτόνομο και ανεξάρτητο κράτος θα ονομάζεται «Κυρίαρχο Κράτος του Τάγματος των Μπεκτασήδων», συμπληρώνοντας πως «θα έχει τα δικά του διπλωματικά έγγραφα, σύνορα, αλλά και μια ξεχωριστή διοικητική δομή».

Κατόπιν αυτών, ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ και της ΝΔ ερωτά την Επιτροπή για το αν η δημιουργία αυτού του κράτους παραβιάζει τα συμπεφωνημένα για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας και για τις διπλωματικές ενέργειες που θα προβεί η Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλίσει την ειρηνική συνύπαρξη όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων στη γειτονική χώρα.



Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:



Τα σχέδια της Αλβανίας να ιδρύσει ένα κυρίαρχο, μουσουλμανικό θρησκευτικό κρατίδιο στα Τίρανα, ανακοίνωσε την Κυριακή 22.09.2024 από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, το αυτόνομο και ανεξάρτητο κράτος θα ονομάζεται «Κυρίαρχο Κράτος του Τάγματος των Μπεκτασήδων», ενώ θα έχει τα δικά του διπλωματικά έγγραφα, σύνορα, αλλά και μια ξεχωριστή διοικητική δομή. Στο νέο κράτος (μέσα στο αλβανικό κράτος) θα πολιτογραφούνται μόνο Σιίτες Μουσουλμάνοι, μέλη της θρησκευτικής κοινότητας των Σούφι.



Ερωτάται η Επιτροπή:

1) Ποια είναι η θέση της Επιτροπής για αυτό το εν δυνάμει νεοπαγές κράτος και αν η δημιουργία του παραβιάζει τα συμπεφωνημένα για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας; Εάν ναι, ποια πρόσθετα κριτήρια μπορούν να τεθούν;

2) Η δημιουργία ενός τέτοιου κράτους που δεν θα γίνονται εκλογές είναι σύμφωνη με τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης που κάθε χώρα πρέπει να πληροί για λειτουργία θεσμών που διασφαλίζουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων;

3) Ποιες διπλωματικές κινήσεις προτίθεται να κάνει η Επιτροπή, ώστε να διασφαλίσει την ειρηνική συνύπαρξη όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων της Αλβανίας;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.