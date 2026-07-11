Έκρηξη στην ανατολική Τεχεράνη - «Ελεγχόμενη καταστροφή εκρηκτικών υλικών», λένε οι αρχές

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν το Σάββατο ότι ακούστηκε μια έκρηξη στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας της Τεχεράνης, χωρίς να αναφέρουν την αιτία.

Κάτοικοι των περιοχών Πακντάστ και Κιγιαμντάστ ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη, ενώ η πηγή και η ακριβής τοποθεσία της δεν έγιναν αμέσως γνωστές, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε στη συνέχεια το FARS - επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο - οι εκρήξεις που ακούστηκαν στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας της Τεχεράνης οφείλονται σε ελεγχόμενη επιχείρηση καταστροφής εκρηκτικών υλικών.

Πηγή: skai.gr

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