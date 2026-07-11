Δημοπρασία του ιδρύματος Καρλ Λάγκερφελντ απέφερε 731.008 ευρώ

Η έκτη και τελευταία δημοπρασία της προσωπικής συλλογής του Karl Lagerfeld απέφερε το εντυπωσιακό ποσό των 731.008 ευρώ και πέτυχε ποσοστό πωλήσεων 100%.

Με τίτλο «KARL, Karl Lagerfeld’s Estate VI, Inspirations», η δημοπρασία του Sotheby’s Paris περιελάμβανε περισσότερα από 1.000 αδημοσίευτα σκίτσα, μοναδικά προσωπικά αντικείμενα και αναμνηστικά με την υπογραφή του, τα οποία πωλήθηκαν τρεις φορές πάνω από τη συνολική υψηλή εκτίμηση που είχε αρχικά θέσει ο οίκος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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