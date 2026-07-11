Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι Χέιλι και Τζάστιν Μπίμπερ αγόρασαν πολυτελή κατοικία $12 εκατομμυρίων στο Γουέστ Βίλατζ

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών επιχειρηματικών και επαγγελματικών αλλαγών για το διάσημο ζευγάρι

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μπίμπερ

Στην απόκτηση μιας πολυτελούς κατοικίας στο Γουέστ Βίλατζ του Μανχάταν προχώρησαν ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ (Justin & Hailey Bieber), προσθέτοντας ένα ακόμη ακίνητο στην κατοχή τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal η αγορά άγγιξε τα 12 εκατομμύρια δολάρια και αποτελεί το πρώτο σπίτι του ζευγαριού στη Νέα Υόρκη.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών επιχειρηματικών και επαγγελματικών αλλαγών για το διάσημο ζευγάρι. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζάστιν Μπίμπερ Χέιλι Μπίμπερ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark

Απόρρητο