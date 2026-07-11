Στην απόκτηση μιας πολυτελούς κατοικίας στο Γουέστ Βίλατζ του Μανχάταν προχώρησαν ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ (Justin & Hailey Bieber), προσθέτοντας ένα ακόμη ακίνητο στην κατοχή τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal η αγορά άγγιξε τα 12 εκατομμύρια δολάρια και αποτελεί το πρώτο σπίτι του ζευγαριού στη Νέα Υόρκη.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών επιχειρηματικών και επαγγελματικών αλλαγών για το διάσημο ζευγάρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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