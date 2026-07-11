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Τσέντι Όσμαν: Οι στιγμές, οι κούπες, το αντίο και η επόμενη ημέρα

Ο Τούρκος φόργουορντ επέλεξε ένα νέο project, επέλεξε κάτι καινούργιο. Ο Σεβασμός παραμένει, η ζωή προχωράει

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Οσμάν

Ο Τσέντι Όσμαν δεν ήταν απλώς μία ποιοτική λύση στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ήταν ένας παίκτης που συνήθιζε να εμφανίζεται στα μεγάλα παιχνίδια και να παίρνει πρωτοβουλίες όταν η ομάδα τον είχε περισσότερο ανάγκη. Με την αθλητικότητα, το μακρινό σουτ και την ικανότητά του να αγωνιστεί σε περισσότερες από μία θέσεις, αποτέλεσε έναν από τους πιο αξιόπιστους παίκτες της περιφέρειας.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός
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