Κατατέθηκαν προς κύρωση δύο νέες συμβάσεις αμυντικής συνεργασίας της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο

Κατατέθηκαν προς κύρωση στη Βουλή η συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας «σχετικά με την παροχή υποστήριξης προς το Ελληνικό Στρατιωτικό Απόσπασμα», για την εκτέλεση αποστολών εναέριας ναυτικής περιπολίας» και το Μνημόνιο Κατανόησης Ελλάδας-Μαυροβουνίου «σχετικά με την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών». Τα σχετικά νομοσχέδια του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας αναμένεται να τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026.

Η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου 'Αμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας αφορά στην παροχή υποστήριξης προς το Ελληνικό Στρατιωτικό Απόσπασμα για την εκτέλεση αποστολών εναέριας ναυτικής περιπολίας, και υπογράφηκε στη Σόφια, στις 19 Αυγούστου 2021 και στην Αθήνα, στις 17 Νοεμβρίου 2021. Το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου σχετικά με την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών, υπογράφηκε στην Ποντγκόριτσα στις 16 Δεκεμβρίου 2014.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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