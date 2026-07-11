Ρεκόρ τουρισμού στη Γερμανία το 2026

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Γερμανία κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ με 175,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025.

Οι διανυκτερεύσεις ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ των 174,4 εκατομμυρίων που είχε καταγραφεί το 2024.

Η Γερμανική Ένωση Τουρισμού DTV ζητά στήριξη λόγω των υψηλών λειτουργικών κόστους και ελλείψεων σε προσωπικό παρά την αύξηση του τουριστικού ρεύματος.

Η Γερμανία καταγράφει ρεκόρ διανυκτερεύσεων το 2026. Η Γερμανική Ένωση Τουρισμού DTV ζητά ωστόσο στήριξη λόγω του υψηλού κόστους και των ελλείψεων προσωπικού.Προς μια χρονιά-ορόσημο οδεύει ο γερμανικός τουρισμός, καθώς τα ξενοδοχεία, οι ξενώνες, τα πανδοχεία και τα υπόλοιπα καταλύματα της χώρας κατέγραψαν το πρώτο πεντάμηνο του 2026 τον υψηλότερο αριθμό διανυκτερεύσεων που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.



Ρεκόρ 175,1 εκατ. διανυκτερεύσεων στη Γερμανία

Πηγή: Deutsche Welle

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο καταγράφηκαν συνολικά 175,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, αριθμός αυξημένος κατά 1,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παράλληλα, οι διανυκτερεύσεις ξεπέρασαν κατά 0,4% το ιστορικό ρεκόρ των 174,4 εκατομμυρίων διανυκτερεύσεων, που καταγράφηκε το 2024.Γερμανία, ελκυστικός τουριστικός προορισμόςΟ πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Τουρισμού (DTV), Ράινχαρντ Μάιερ, χαρακτήρισε τα στοιχεία ως ισχυρή ένδειξη της ελκυστικότητας της Γερμανίας : «Οι αριθμοί αποτελούν ένα ισχυρό μήνυμα για τη δυναμική και την ελκυστικότητα της Γερμανίας ως τουριστικού προορισμού», δήλωσε ο πρόεδρος της DTV.Ωστόσο, προειδοποίησε ότι τα θετικά στατιστικά δεν πρέπει να δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι ο τουριστικός κλάδος λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Όπως τόνισε, πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση λόγω της αύξησης του λειτουργικού κόστους, της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού και των συσσωρευμένων επενδυτικών αναγκών. «Όποιος θεωρεί ότι τα σημερινά ρεκόρ αποτελούν μια αυτονόητη επιτυχία, αγνοεί την πραγματικότητα», υπογραμμίζει ο Ράινχαρντ Μάιερ.Ακρίβεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν τον κλάδοΣύμφωνα με τον ίδιο, προκειμένου ο τουρισμός να συνεχίσει να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για τη γερμανική οικονομία, απαιτείται ενεργή πολιτική στήριξη. Μεταξύ άλλων, ζήτησε περισσότερες επενδύσεις στις τουριστικές υποδομές, καλύτερες συνθήκες για την προσέλκυση και διατήρηση εργαζομένων στον κλάδο, καθώς και ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία σε πολλές περιοχές χρηματοδοτεί και συντηρεί τουριστικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις.Γερμανοί και ξένοι τουρίστες τροφοδοτούν την ανάπτυξηΟι διανυκτερεύσεις επισκεπτών από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 1,6%, φθάνοντας τα 146,3 εκατομμύρια το πρώτο πεντάμηνο του έτους. Ανοδική, αν και πιο συγκρατημένη, ήταν και η πορεία των επισκεπτών από το εξωτερικό. Οι διανυκτερεύσεις ξένων τουριστών αυξήθηκαν κατά 0,3%, φθάνοντας τα 28,7 εκατομμύρια.Η ανοδική τάση έγινε ακόμη πιο εμφανής τον Μάιο, μήνα που ευνοήθηκε από αρκετές αργίες και τριήμερα. Τα καταλύματα της χώρας κατέγραψαν συνολικά 49,2 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από Γερμανούς και ξένους επισκέπτες, σημειώνοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με τον Μάιο του 2025.Η Γερμανική Ένωση Τουρισμού (DTV), η οποία εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές τουριστικές οργανώσεις της χώρας, επισημαίνει ότι ο τουριστικός κλάδος αποτελεί βασικό πυλώνα της γερμανικής οικονομίας.Ο τουρισμός φέρνει δισεκατομμύρια, αλλά ζητά πολιτική στήριξηΣύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης, ο τομέας απασχολεί περίπου 2,7 εκατομμύρια εργαζομένους και παράγει ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ύψους 144 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.Παρά τις επιδόσεις-ρεκόρ, οι εκπρόσωποι του κλάδου τονίζουν ότι η διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας δεν είναι δεδομένη και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν τα επόμενα χρόνια για τις υποδομές, την αγορά εργασίας και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.Πηγή: Reuters

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.