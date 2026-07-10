Σαφές μήνυμα ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τη στρατιωτική υπεροχή του έναντι της Τουρκίας ακόμη και αν η Άγκυρα προμηθευτεί τα F35 εκπέμπει η υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας Σαρέν Χασκέλ μέσω συνέντευξης στην Καθημερινή.

«Όταν εξετάζουμε την ισορροπία δυνάμεων, στο Ισραήλ θα διασφαλίζουμε ότι θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα υποστήριξε πως πρόσφατες δηλώσεις των Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Χακάν Φιντάν αποτελούσαν πραγματικά απειλή για το κράτος του Ισραήλ ενώ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν αναξιόπιστη.

Πηγή: skai.gr

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