Την πρόθεσή του να μείνει για έναν χρόνο εκτός Εθνικής Βελγίου αποκάλυψε ο Τιμπό Κουρτουά μετά τον αποκλεισμό από την Ισπανία στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Ο 34χρονος τερματοφύλακας θέλει να περιορίσει την αγωνιστική του επιβάρυνση και να πάρει ένα μεγάλο διάλειμμα από τις υποχρεώσεις με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Στο πλάνο του βρίσκεται η επιστροφή για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και η συμμετοχή του στο Euro 2028.

«Θέλω να ξεκουραστώ για έναν χρόνο χωρίς αγώνες με το Βέλγιο και στη συνέχεια να αγωνιστώ στα προκριματικά του Euro και στο Euro 2028. Δεν γνωρίζω αν το Βέλγιο θα συμφωνήσει με αυτό», δήλωσε ο Κουρτουά.

Η τοποθέτησή του ανοίγει ξανά τη συζήτηση γύρω από το μέλλον του στην Εθνική. Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης είχε ήδη μείνει μακριά από το Βέλγιο για σχεδόν δύο χρόνια, από το 2023 έως το 2025, μετά τη δημόσια διαφωνία του με τον τότε ομοσπονδιακό τεχνικό Ντομένικο Τεντέσκο για το θέμα της αρχηγίας.

Αυτή τη φορά, πάντως, ο Κουρτουά ξεκαθαρίζει ότι η επιθυμία του να αποχωρήσει προσωρινά δεν συνδέεται με κάποια νέα σύγκρουση. Βασική του επιδίωξη είναι να ξεκουραστεί και να διαχειριστεί καλύτερα τις συνεχόμενες υποχρεώσεις σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο.

Ο διεθνής γκολκίπερ αναφέρθηκε και στην αναγκαστική αλλαγή του κατά τη διάρκεια της ήττας του Βελγίου με 2-1 από την Ισπανία. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι δεν ζήτησε να αποχωρήσει, παρά τον έντονο πόνο που αισθανόταν στον τετρακέφαλο.

«Ένιωσα πολύ πόνο στον τετρακέφαλο, αλλά δεν είχα πρόβλημα να παραμείνω στο τέρμα. Το πρόβλημα υπήρχε μόνο στις μακρινές εκτελέσεις», εξήγησε.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής για ενυδάτωση, ο Κουρτουά ενημέρωσε τον Ρούντι Γκαρσιά ότι μπορούσε να συνεχίσει, αν και δεν ήταν σε θέση να πραγματοποιεί δυνατά και μακρινά χτυπήματα της μπάλας.

«Ήθελα να συνεχίσω, αλλά είναι αλήθεια ότι δεν μπορούσα να κλοτσήσω την μπάλα στα 80 μέτρα. Ο προπονητής μού είπε ότι, εφόσον δεν ήμουν στο 100%, θα με αντικαθιστούσε. Η απόφαση ήταν δική του. Δεν ζήτησα εγώ να βγω», τόνισε.

Τη θέση του πήρε ο Σένε Λάμενς, ο οποίος στο 88ο λεπτό δεν κατάφερε να συγκρατήσει το σουτ του Πάου Κουμπαρσί. Ο Μικέλ Μερίνο εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απόκρουση και πέτυχε το γκολ που έστειλε την Ισπανία στα ημιτελικά.

Παρά τη δυσάρεστη εξέλιξη, ο Κουρτουά απέφυγε να επιρρίψει ευθύνες στον προπονητή ή στον συμπαίκτη του. Μετά το τέλος της αναμέτρησης εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος και έσπευσε να παρηγορήσει τον Λάμενς.

«Στο τέλος, ο προπονητής αποφάσισε να με αντικαταστήσει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καθώς η ομάδα βρίσκεται πάνω από όλα», υπογράμμισε.



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