Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στις Βρυξέλλες: Ο ένοπλος φώναξε «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος» - Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας τοπική ώρα στις Βρυξέλλες. Ένοπλος άνοιξε πυρ στο κέντρο της πόλης σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας έναν ακόμα.

Ο ένοπλος φέρεται να φώναξε «Αλλάχου Ακμπαρ» («Ο Αλλάχ είναι μεγάλος») πριν ανοίξει πυρ.

#BREAKING #Belgium #Bruxelles At least two dead following shooting in Brussels, Belgium. pic.twitter.com/IgSND3c3Lu