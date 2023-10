Νετανιάχου και Μπλίνκεν έτρεξαν στο καταφύγιο μόλις ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού στο Τελ Αβίβ - Δείτε φωτογραφίες

Οι σειρήνες συναγερμού που ήχησαν νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα στο Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου έστειλαν τους δύο άνδρες κατευθείαν στο καταφύγιο, όπουτ και παρέμειναν για πέντε λεπτά, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάθιου Μίλερ.

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μετέβησαν στο κέντρο διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας και συνέχισαν εκεί τις συζητήσεις τους, είπε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Earlier, PM Netanyahu and US Secretary of State Blinken held an in-depth private meeting, at the Prime Minister's Office in Jerusalem, during which National Security Council Director Hanegbi and the Prime Minister's Military Secretary, Maj.-Gen. Gil, participated at times. pic.twitter.com/AveRWVVpjb