Μακελειό με τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και 30 τραυματίες, σημειώθηκε στο λύκειο Apalachee στο Winder στην κομητεία Μπάροου, στην Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση, δίχως να προσδιορίζεται το κίνητρό του. Ο ύποπτος, σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι μαθητής, ηλικίας 14 ετών. Ο διευθυντής του Γραφείου Ερευνών της Πολιτείας, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, ανέφερε ότι ο έφηβος παραδόθηκε στις αρχές και "θα του απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία". Ο ίδιος διευκρίνισε επίσης ότι οι τέσσερις νεκροί είναι δύο μαθητές και δύο καθηγητές του σχολείου.

«Υπάρχουν αναφορές για θύματα, ωστόσο λεπτομέρειες για τον αριθμό ή την κατάστασή τους δεν είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή», ανέφερε η ανακοίνωση από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπάροου.

#HappeningNow shooting at Apalachee High School in Barrow Co. GA. Hearing reports of injuries. pic.twitter.com/t4xgv8Ibaq — DAP (insert blue check here) (@Deetroit_Dave) September 4, 2024

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον ένα άτομο μεταφέρθηκε στο ιατρικό ελικόπτερο πάνω σε φορείο και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Grady Memorial.

Ένα τοπικό νοσοκομείο δέχεται ασθενείς με τραύματα από πυροβολισμούς, δήλωσε στο CNN πηγή από το νοσοκομείο.

Αμέσως μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, η αστυνομία έφτασε στο σημείο και βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί εθεάθησαν να μπαίνουν στο σχολείο καθώς οι μαθητές μεταφέρθηκαν στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Επίσης, ειδικοί πράκτορες του FBI ανταποκρίθηκαν για να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

URGENT - Numerous reports of gunfire and severe injuries at Apalachee High School in Barrow County, Georgia.



It’s also being reported that at least one person has been life flighted from the scene.



This is a developing situation. pic.twitter.com/ksg6ZeaOTD — Right Angle News Network (@Rightanglenews) September 4, 2024

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν δεκάδες ασθενοφόρα και οχήματα της αστυνομίας έξω από το σχολείο. Πανικόβλητοι γονείς βρέθηκαν εκεί αναζητώντας τα παιδιά τους.

Ο κυβερνήτης της Τζόρτζια Μπράιαν Κεμπ είπε ότι «κατεύθυνε όλους τους διαθέσιμους κρατικούς πόρους για να ανταποκριθεί στο περιστατικό στο Λύκειο Apalachee».

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς εταίρους καθώς συλλέγουμε πληροφορίες και ανταποκρινόμαστε περαιτέρω σε αυτήν την κατάσταση», δήλωσε ο Kemp στο X .

Πηγή: skai.gr

