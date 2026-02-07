Λογαριασμός
Πυρκαγιά σε στρατόπεδο της Τεχεράνης - Δείτε βίντεο

Πυρκαγιές και εκρήξεις στο Ιράν συχνά πυροδοτούν ανησυχία για ενδεχόμενη επίθεση από Ισραήλ ή ΗΠΑ, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στον 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο

Τεχεράνη

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες Παρασκευή σε ξυλουργείο μέσα σε στρατόπεδο της Τεχεράνης, όπως μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η πυρκαγιά, η οποία αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα, «τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην ταχεία επέμβαση των πυροσβεστών», χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση εκπροσώπου του ιρανικού στρατού.

Όπως μεταδίδει το κρατικό Nour News, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διαδόθηκαν φωτογραφίες υπό τον τίτλο «έκρηξη στην Τεχεράνη».

Τεχεράνη

Οι πυρκαγιές και οι εκρήξεις στο Ιράν συχνά πυροδοτούν ανησυχία για ενδεχόμενη επίθεση από το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο, στον οποίο συμμετείχε η Ουάσινγκτον βομβαρδίζοντας πυρηνικές εγκαταστάσεις και σκοτώνοντας υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους και πυρηνικούς επιστήμονες.

