Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες Παρασκευή σε ξυλουργείο μέσα σε στρατόπεδο της Τεχεράνης, όπως μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Fire in the courtyard of the Joint General Staff headquarters in Tehran



The army announced that the incident was caused by an “electrical short circuit” in a 300-square-meter woodworking and carpentry workshop

pic.twitter.com/VtMX8Pg8Ax February 6, 2026

Η πυρκαγιά, η οποία αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα, «τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην ταχεία επέμβαση των πυροσβεστών», χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση εκπροσώπου του ιρανικού στρατού.

A large fire broke out in the Army Joint Staff building in Tehran tonight

pic.twitter.com/dVGzY62L3k — Visegrád 24 (@visegrad24) February 6, 2026

Όπως μεταδίδει το κρατικό Nour News, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διαδόθηκαν φωτογραφίες υπό τον τίτλο «έκρηξη στην Τεχεράνη».

Οι πυρκαγιές και οι εκρήξεις στο Ιράν συχνά πυροδοτούν ανησυχία για ενδεχόμενη επίθεση από το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο, στον οποίο συμμετείχε η Ουάσινγκτον βομβαρδίζοντας πυρηνικές εγκαταστάσεις και σκοτώνοντας υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους και πυρηνικούς επιστήμονες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.