Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκεζ, ανακοίνωσε ότι ο νόμος περί αμνηστίας θα λάβει την οριστική έγκριση την επόμενη Τρίτη και θα οδηγήσει στην αποφυλάκιση ατόμων που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις ή επέκριναν δημόσια πρόσωπα μέχρι την επόμενη Παρασκευή.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω βίντεο που αναρτήθηκε από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας στο Telegram.

Ο Χόρχε Ροντρίγκεζ είναι αδελφός της προσωρινής προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας ανακοίνωσε απόψε ότι ο νόμος περί αμνηστίας που αναμένεται ότι θα λάβει την επόμενη εβδομάδα την οριστική έγκριση του σώματος αυτού, θα οδηγήσει στην αποφυλάκιση ανθρώπων που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις ή επέκριναν δημόσια πρόσωπα μέχρι την επόμενη Παρασκευή.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας στο Telegram ο Χόρχε Ροντρίγκεζ είπε ότι το νομοσχέδιο αναμένεται να εγκριθεί από την Εθνοσυνέλυση την Τρίτη.

«Ελπίζουμε ότι από την Τρίτη μέχρι την επόμενη Παρασκευή το αργότερο θα είναι όλοι ελεύθεροι», είπε ο Ροντρίγκεζ, ο οποίος είναι αδελφός της προσωρινής προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αρνιόταν ότι υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι στη χώρα και έλεγε ότι επρόκειτο για πρόσωπα που είχαν διαπράξει εγκλήματα.

Ο Χόρχε Ροντρίγκεζ πήγε σήμερα στη Ζώνη 7, ένα από τα κέντρα κράτησης του Καράκας και συναντήθηκε με συγγενείς πολιτικών κρατουμένων, στους οποίους υποσχέθηκε ότι όλοι θα αποφυλακιστούν σύντομα.

Από τις αρχές Ιανουαρίου έχουν αποφυλακιστεί περίπου 350 άτομα, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal, όμως παραμένουν ακόμη στις φυλακές περίπου 700 και δεκάδες συγγενείς τους έχουν κατασκηνώσει έξω από φυλακές, περιμένοντας την απελευθέρωσή τους.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση την Πέμπτη και απαιτείται μόνο η οριστική έγκρισή του. «Θα διορθώσουμε όλα τα λάθη που μπορεί να έγιναν», είπε ο Ροντρίγκεζ μιλώντας στους συγγενείς έξω από τη Ζώνη 7.

