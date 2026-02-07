Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει επιβολή δασμών 25% σε χώρες με εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε εν μέσω σημάτων αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά από συνομιλίες στο Ομάν σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι συνομιλίες στο Ομάν ήταν οι πρώτες μετά από τον βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του πολέμου που ξεκίνησε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα που περιλαμβάνει απειλή επιβολής δασμών 25% σε βάρος χωρών που έχουν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν.

Το διάταγμα υπεγράφη καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης, στον απόηχο των συνομιλιών που είχαν στο Ομάν αντιπροσωπείες των δύο χωρών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές ήταν οι πρώτες που έγιναν μεταξύ των δύο πλευρών μετά τον βομβαρδισμό τον Ιούνιο από τις ΗΠΑ ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ο πόλεμος αυτός διέκοψε έναν προηγούμενο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, για τον οποίο είχε μεσολαβήσει και πάλι το Ομάν.

Πηγή: skai.gr

