Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα Παρασκευή ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το απόγευμα θα μιλήσει στην εκδήλωση του think tank «Το Νόημα – Κρήτη» με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο», στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Πριν από την εκδήλωση, ο κ. Σαμαράς επισκέφθηκε το πρωί την Περιφέρεια Κρήτης, όπου είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη.

O κ. Σαμαράς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον κ. Αρναουτάκη, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει τις αγκαλιές των δύο ανδρών.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη μακρόχρονη φιλία τους, η οποία – όπως είπε – ξεκίνησε από την περίοδο που οι δύο άνδρες συνυπήρχαν στις Βρυξέλλες ως ευρωβουλευτές.

«Είχα τη μεγάλη χαρά να γίνουμε φίλοι με τον Σταύρο από την εποχή που ήμασταν μαζί στις Βρυξέλλες. Από τότε ακολουθώ μια ευθεία γραμμή φιλίας, την οποία ποτέ δεν θα αφήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον κ. Αρναουτάκη ως «άνθρωπο της αλήθειας, του αγώνα και κοντά σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη».

Ο πρώην πρωθυπουργός εξήρε ακόμη την αγάπη του περιφερειάρχη για την Κρήτη, σημειώνοντας ότι «ακτινοβολούσε πάντα μια μεγάλη αγάπη για την Κρήτη», ενώ του ευχήθηκε καλή επιτυχία στις προσπάθειες που καταβάλλει για το καλό του νησιού.

Ωστόσο, το πολιτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην αποχώρησή του από την Περιφέρεια, όταν δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για τα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με ενδεχόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες και τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Στην ερώτηση «Είναι κοντά το κόμμα, κύριε Πρόεδρε;», ο κ. Σαμαράς απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, περιοριζόμενος να πει: «Θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα».

Κάπως έτσι, ο Αντώνης Σαμαράς άφησε ανοιχτό το πολιτικό πεδίο και την δημιουργία νέου κόμματος, χωρίς να επιβεβαιώσει αλλά και χωρίς να διαψεύσει τα σενάρια που τον θέλουν να εξετάζει νέες πρωτοβουλίες στο πολιτικό σκηνικό.

Πηγή: skai.gr

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