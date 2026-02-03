Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο Τζανάτ Μπαζάρ στην Τεχέρανη που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης. Νωρίτερα οι πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί σε όλη την πρωτεύουσα.

Ομάδες πυρόσβεσης έσπευσαν το σημείο της πυρκαγιάς ρίχνοντας νερό από όλες τις πλευρές για να την περιορίσουν. Έως η αιτία της πυρκαγιάς είναι άγνωστη.

Huge fire in Jannat Abbad market, in West of Tehran.



Firefighters & ambulances have been sent to the place.



No details of the number of injured or the reason for the fire have been announced yet.

A large fire has broken out in Janat Bazaar, Tehran.



The local Janat market, located next to the Niayesh Mall, is engulfed in flames.

