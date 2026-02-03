Λογαριασμός
Ιράν: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στην Τεχέρανη - Δείτε βίντεο

Ομάδες πυρόσβεσης έσπευσαν το σημείο της πυρκαγιάς ρίχνοντας νερό από όλες τις πλευρές για να την περιορίσουν. Έως η αιτία της πυρκαγιάς είναι άγνωστη

UPDATE: 11:06
Ιράν

Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο Τζανάτ Μπαζάρ στην Τεχέρανη που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης. Νωρίτερα οι πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί σε όλη την πρωτεύουσα. 

Ομάδες πυρόσβεσης έσπευσαν το σημείο της πυρκαγιάς ρίχνοντας νερό από όλες τις πλευρές για να την περιορίσουν. Έως η αιτία της πυρκαγιάς είναι άγνωστη. 

