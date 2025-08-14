Καμιά ανάπαυλα από τις πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη: εκτός από την Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία και κυρίως η Ισπανία, που μετρά 3 νεκρούς, συνεχίζουν σήμερα να δίνουν μάχη με τις φλόγες, εν μέσω καύσωνα.

Κόλαση φωτιάς στην Ισπανία

Η Ισπανία μπήκε σήμερα στη δωδέκατη ημέρα συναγερμού για καύσωνα και οι κάτοικοι, όπως και οι πυροσβέστες, είναι εξαντλημένοι. Ενας 36χρονος εθελοντής έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί στη βορειοδυτική περιφέρεια Καστίλλης και Λεόν, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων από τις πυρκαγιές σε 3.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υπογράμμισε πως «η απειλή παραμένει ακραία» στην Ισπανία, όπου το Παρίσι έστειλε δύο Canadair.

Εκτός από τη Καστίλλη και Λεόν, η Γαλικία (βορειοδυτική Ισπανία) και η περιφέρεια της Βαλένθια (ανατολικά) και της Εξτρεμαδούρα (δυτικά) εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία και γύρω στους 15 οδικοί άξονες έχουν αποκλεισθεί

Αφότου άρχισαν οι πυρκαγιές, 10.700 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Χώρα στην πρώτη γραμμή της ανόδου της θερμοκρασίας στην Ευρώπη, η Ισπανία είναι συνηθισμένη στις ακραίες θερμοκρασίες, όμως εδώ και μερικά χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με τον πολλαπλασιασμό και την ενίσχυση των κυμάτων καύσωνα.

Από την αρχή της χρονιάς, περισσότερα από 1.480.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτ.

Τέσσερα μεγάλα μέτωπα στην Πορτογαλία - Φωτιές σε Αλβανία και Μαυροβούνιο

Στη γειτονική Πορτογαλία, γύρω στα 15 εναέρια μέσα κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση τεσσάρων σημαντικών δασικών πυρκαγιών στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της χώρας.

Στο κέντρο της, μόνο στην πυρκαγιά του Αργκανίλ δίνουν μάχη περισσότεροι από 800 πυροσβέστες, ενώ εκείνη του Τρανκόσο, που μαίνεται από το Σάββατο, συνεχίζει σήμερα να επεκτείνεται.

Στην Αλβανία, μία από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή τους, ενώ στο γειτονικό Μαυροβούνιο οι κλιματικές συνθήκες και τα εναέρια μέσα επέτρεψαν να τεθούν υπό έλεγχο οι κυριότερες δασικές πυρκαγιές.

Καύσωνας ακόμα και στη Φινλανδία

Στην Ιταλία συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες. Δεκάξι πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και η Βενετία, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, αν και το φετινό καλοκαίρι δεν έχουν σημειωθεί στη χώρα πολλές πυρκαγιές.

Στη Φλωρεντία το θερμόμετρο αναμενόταν να ανέβει μέχρι τους 39 βαθμούς Κελσίου και στο Μιλάνο μέχρι τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ακόμα και ο βορράς της Ευρώπης πλήττεται από καύσωνα: η Φινλανδία κατέγραψε έτσι τον Ιούλιο 22 διαδοχικές ημέρες με θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το επιστημονικό δίκτυο World Weather Attribution (WWA), η μεγάλη ζέστη, που επικράτησε επί δύο εβδομάδες τον Ιούλιο στον ευρωπαϊκό βορρά, προκάλεσε πολλές λιποθυμίες σε υπαίθριες εκδηλώσεις, κορεσμό και υπερθέρμανση στα νοσοκομεία και πυρκαγιές σε δάση, ενώ αύξησε τους θανάτους από πνιγμό και έκανε ταράνδους να αναζητούν τη σκιά μέσα στις πόλεις.

