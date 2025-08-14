Πούτιν: Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον έλεγχο των πυρηνικών

«Ειλικρινείς προσπάθειες» για την επίλυση της σύγκρουσης με την Ουκρανία καταβάλει η αμερικανική κυβέρνηση, δήλωσε την Πέμπτη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
Ο ίδιος συμπλήρωσε πως Μόσχα και Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, γεγονός το οποίο θα ενίσχυε την ειρήνη.
Οπως μεταδίδει το Reuters, ο Πούτιν είχε συνάντηση με ανώτατους αξιωματούχους και εκπροσώπους της ρωσικής ηγεσίας ενόψει της συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή.
Το τετ-α-τετ, έχει προγραμματιστεί για τις 11.30 το πρωί της Παρασκευής (10.30 το βράδυ ώρα Ελλάδας) στο Άνκορατζ της Αλάσκας. Οπως ανακοίνωσε ο στενός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσακόφ «θα συζητηθούν ευαίσθητα θέματα». Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ άλλων, κεντρικό θέμα θα είναι η ρύθμιση της κρίσης στην Ουκρανία, και η ρωσοαμερικανική εμπορική και οικονομική συνεργασία, όπου «υπάρχει τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό».
