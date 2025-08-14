Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Αχαΐα-Σε ύφεση οι πυρκαγιές σε Πρέβεζα και Άρτα

Δραματική παραμένει η κατάσταση σε αρκετές περιοχές τις Αχαΐα η οποία βρίσκεται για δεύτερο βράδυ αντιμέτωπη με τον «εφιάλτη της φωτιάς».

Πολλαπλές αναζωπυρώσεις, δυνατοί άνεμοι και μπαράζ μηνυμάτων του 112, περιελάμβανε η χθεσινή ημέρα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλλουν αγώνα σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα.

Πρέβεζα, Αρτα, Ζάκυνθος, Χίος, Πέλλα και φυσικά Αχαΐα, δοκιμάστηκαν από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς.

Στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών Αχαΐας, δόθηκε μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις με τη φωτιά πλέον να απειλεί και τα προάστια της πόλης της Πάτρας.

Μεγάλη αναζωπύρωση σημειώθηκε στην περιοχή Αρόη, ενώ κρίθηκε απαραίτητο να εκκενωθούν προληπτικά, το Καραμανδάνειο παιδιατρικό νοσοκομείο και το Κωνσταντοπούλειο ίδρυμα ευγηρίας.

Στις φλόγες τυλίχθηκε η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στον Μπάλα Πατρών. Προηγουμένως το μοναστήρι είχε εκκενωθεί.

Αργά το απόγευμα ζητήθηκε η εκκένωση των οικισμών Σούλι, Ρηγανόκαμπος και Εγλυκάδα.

Με πρωτοβουλία του Δήμου, άνοιξαν αίθουσες του Παμπελοποννησιακού σταδίου της Πάτρας, με σκοπό να φιλοξενηθούν κάτοικοι από τις συνοικίες, της Αρόης, του Διάκου και του Ρωμανού, που χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται πως το απόγευμα της Τετάρτης, συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό.

Οσον αφορά την Πρέβεζα και την Άρτα, σε ύφεση βρίσκονται τα μέτωπα της φωτιάς στην παλιά Φιλιππιάδα, την Παναγία και στην περιοχή του Γοργόμυλου δίπλα στην Ιόνια Οδό.

Μηνύματα για εκκένωση από το 112 στάλθηκαν σήμερα σε Αχαΐα, Χίο και Πρέβεζα.

Στον χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει πυρκαγιές πατώντας ΕΔΩ

πατώντας ΕΔΩ Στον χάρτη της zoom earth μπορείτε να δείτε live πού έχει πυρκαγιές πατώντας ΕΔΩ

Δείτε τι συνέβη χθες εδώ

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.