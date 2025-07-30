Φωτιές στην Πορτογαλία: Σε κατάσταση συναγερμού ολόκληρη η χώρα - Τρεις μεγάλες δασικές πυρκαγιές

Δύναμη 1.500 πυροσβεστών επιχειρούν για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που μαίνονται εδώ και μέρες στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Πορτογαλίας, ενώ εκατοντάδες παραμένουν σε ετοιμότητα, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.
Στον πορτογαλικό βορρά, σφοδρή πυρκαγιά κατακαίει από το Σάββατο το εθνικό πάρκο Peneda-Geres και η δασική πυρκαγιά της Αρούκα που ξέσπασε την Δευτέρα παραμένει ενεργή.
Τρεις μεγάλες πυρκαγιές στην κεντρική Πορτογαλία τέθηκαν υπό έλεγχο την νύκτα.
Ωστόσο, η σημερινή ημέρα αναμένεται δύσκολη εξαιτίας των δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών, με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να φθάσουν τους 40°C.
Ολόκληρη η πορτογαλική επικράτεια βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για «ύψιστο, πολύ υψηλό ή υψηλό» κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.
