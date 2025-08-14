Ζελένσκι: Με τον Στάρμερ συζήτησα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Για μια καλή, χρήσιμη συνάντηση με τον Κιρ Στάρμερ έκανε λόγο την Πέμπτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό στο Λονδίνο. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις θέσεις μας, τόνισε, ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα.

«Την Τετάρτη, μαζί με όλους τους εταίρους, σήμερα σε διμερή μορφή, συζητήσαμε τις προσδοκίες από τη συνάντηση στην Αλάσκα και τις πιθανές προοπτικές. Συζητήσαμε επίσης με αρκετή λεπτομέρεια τις εγγυήσεις ασφαλείας που μπορούν να κάνουν την ειρήνη πραγματικά βιώσιμη εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες καταφέρουν να πιέσουν τη Ρωσία να σταματήσει τις δολοφονίες και να εμπλακεί σε μια πραγματικά ουσιαστική διπλωματία. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε όλοι να συνεργαστούμε στο πλαίσιο ενός συνασπισμού όσων είναι πρόθυμοι να επιτύχουν αποτελεσματικές μορφές για το έργο ασφαλείας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «συζητήσαμε επίσης τη συνέχιση των προγραμμάτων υποστήριξης του στρατού μας, της αμυντικής μας παραγωγής. Σε κάθε περίπτωση, η Ουκρανία θα παραμείνει ισχυρή. Μιλήσαμε επίσης με τον Κιρ για τρόπους προμήθειας όπλων όπως το πρόγραμμα PURL (Priority Ukraine Requirements List), και κάλεσα τους Βρετανούς να συμμετάσχουν. Φυσικά, συζητήσαμε και την εκατονταετή συμφωνία μας. Η Ουκρανία ετοιμάζεται να την επικυρώσει τον Αύγουστο, και ως εκ τούτου, θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια διευρυμένη συνάντηση Ουκρανίας-Βρετανίας».

«Μια ξεχωριστή και σημαντική ατζέντα είναι οι επενδύσεις στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών μας. Έχουμε σημαντικό δυναμικό για να αυξήσουμε τον όγκο παραγωγής και χρειαζόμαστε επείγουσα χρηματοδότηση για αυτό. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην πρώτη γραμμή. Οι δυνατότητες της Ουκρανίας να τα παράγει είναι εξαιρετικές. Επομένως, οι επενδύσεις σε τέτοια παραγωγή μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν την κατάσταση σε στρατηγικό επίπεδο. Συνεργαζόμαστε με τη Βρετανία και όλους τους εταίρους σε αυτό. Σε ευχαριστούμε, Κιρ, για την υποστήριξή σου!» κατέληξε ο Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.