Η Ελλάδα παρέχει εναέρια συνδρομή στην Αλβανία με την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών για την κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Krongj του Δήμου Φοινίκης, της γειτονικής χώρας.

Η αποστολή των εναέριων μέσων πραγματοποιείται έπειτα από διμερές αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αλβανίας προς το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.).

Συγκεκριμένα, διατίθενται 2 αεροσκάφη τύπου PZL από την αεροπορική βάση της Κέρκυρας, με προορισμό την πληγείσα περιοχή, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Για 7η ημέρα καίει η πυρκαγιά

Οι πυρκαγιές σε χωριά του Δήμου Φοινίκης συνεχίζονται για έβδομη ημέρα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο τους κατοίκους.

Παρά το γεγονός ότι το βράδυ της Κυριακής θεωρήθηκε πως οι φλόγες είχαν τεθεί υπό έλεγχο, η κατάσταση επιδεινώθηκε ξανά όταν η φωτιά επεκτάθηκε στη Κάτω Λεσνίτσα, με τάση να κατευθυνθεί προς την Άνω Λεσνίτσα. Οι ισχυροί άνεμοι ενίσχυσαν την εξάπλωση, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης, αναφέρει το himara.gr.

Στην Κάτω Λεσνίτσα, το βράδυ κάηκαν αρκετά σπίτια, ενώ για την ασφάλεια των κατοίκων πραγματοποιήθηκε εκκένωση του χωριού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.