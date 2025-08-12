Αντιμέτωπη με τουλάχιστον 4 μεγάλες δασικές φωτιές στον βορρά είναι η Ισπανία, εξαιτίας της ξηρασίας και του παρατεταμένου κύματος καύσωνα στη χώρα

Οι πυροσβέστες έθεσαν σήμερα υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά που έκαιγε κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Μαδρίτη, στην περιοχή του Τρες Κάντος, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ενώ υποχρέωσε τις αρχές να απομακρύνουν 180 ανθρώπους από τις εστίες τους. Η πυρκαγιά στο προάστιο Τρες Κάντος βόρεια της Μαδρίτης έκαψε έκταση μεγαλύτερη των 10.000 στρεμμάτων.

Την ίδια ώρα, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν «πύρινους στροβίλους» στο βόρειο τμήμα της περιοχής της Καστίλης και Λεόν, όπου από εχθές μαίνονταν αρκετές πυρκαγιές.

Περίπου 800 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε έξι χωριά, ενώ σπίτια και καλλιέργειες τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Οι πυροσβέστες μάχονται επίσης με τις φλόγες στη Ναβάρα, στη βορειοανατολική Ισπανία και στην Ουέλβα στα νοτιοδυτικά, ανέφεραν οι αρχές.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, σήμερα συνεχιζόταν στην Ισπανία οι υψηλότατες θερμοκρασίες, που αναμένεται να φτάσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιφέρειες.

Τα θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου τη θέτουν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Από τη στιγμή που θα ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, η ξηρή βλάστηση και οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να οδηγήσουν στη γρήγορη εξάπλωσή τους, όπως και στο να μαίνονται ανεξέλεγκτα, προκαλώντας ορισμένες φορές «πύρινους στροβίλους».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.