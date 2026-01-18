Μια τεράστια δασική πυρκαγιά, γνωστή ως Πυρκαγιά Trinitarias, μαίνεται αυτή την ώρα στο Πένκο της επαρχίας Κονσεπσιόν στη Χιλή, απειλώντας περίπου 3.000 κατοικίες.

Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το Πένκο λόγω της ταχείας προέλασης των φλογών προς τις κατοικημένες περιοχές.

VIDEO: Aerial footage shows the extent of the Penco, Chile wildfire, which is reportedly threatening up to 3,000 homes.



pic.twitter.com/DMoOQ0fNQy — Breaking911 (@Breaking911) January 18, 2026

Ο Πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς κήρυξε τις περιοχές Μπίο-Μπίο και Νιούμπλε σε «Κατάσταση Καταστροφής», προκειμένου να κινητοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι κρατικοί πόροι.

Δόθηκε εντολή εκκένωσης για το Νοσοκομείο Penco-Lirquén, ενώ το Κέντρο Οικογενειακής Υγείας (Cesfam) του Penco-Lirquén αναφέρθηκε ως «εντελώς κατεστραμμένο».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει κάψει περισσότερα από 23 χιλιόμετρα και έχει πλήξει σοβαρά τον τομέα του Λιρκέν, όπου ο δήμαρχος ανέφερε ότι περίπου το 80% της περιοχής έχει απανθρακωθεί.

Ομάδες πυρόσβεσης από τη CONAF, την Πυροσβεστική (Bomberos) και τη SENAPRED έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο, όμως η υπερβολική ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν μια εξάπλωση «ακραίας έντασης». Ο δήμαρχος του Πένκο απηύθυνε επείγουσα έκκληση για επιπλέον μηχανήματα και υποστήριξη από το Πολεμικό Ναυτικό για τη διάσωση 19 πυροσβεστών, οι οποίοι αναφέρθηκαν ως εγκλωβισμένοι από τις φλόγες στον τομέα Ρίο Τσίλε.

Οι ισχυροί άνεμοι Πουέλτσε (Puelche) και μια μεγα-ξηρασία δεκαετούς διάρκειας έχουν επιταχύνει την πυρκαγιά, επιτρέποντας στις φλόγες να εξαπλωθούν ταχύτατα μέσα από εξαιρετικά εύφλεκτες φυτείες πεύκου και ευκαλύπτου. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω της εγγύτητας της φωτιάς στο εργοστάσιο αερίου Indura, όπου οποιαδήποτε εξάπλωση θα μπορούσε να προκαλέσει μια μεγάλη βιομηχανική καταστροφή.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να μάχονται με το δύσβατο έδαφος και τους μεταβαλλόμενους ανέμους, καθώς πυκνός καπνός και πορτοκαλί ουρανοί καλύπτουν την περιοχή, αναδεικνύοντας τον αυξανόμενο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών που συνδέεται με τα ακραία κλιματικά φαινόμενα.

🚨A massive wildfire known as Trinitarias continues to rage out of control in the Penco area of Concepción, Chile, burning across more than 23 kilometers and posing a severe threat to nearby communities. The fire has already forced the evacuation of more than 20,000 people and is… pic.twitter.com/pl0npW1cZ9 — News.Az (@news_az) January 18, 2026

