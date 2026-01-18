Συριακά στρατεύματα που μάχονται κατά των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ δυνάμεων των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, κατέλαβαν την πετρελαιοπηγή Omar, τη μεγαλύτερη της χώρας, καθώς και την πηγή φυσικού αερίου Conoco στην ανατολική επαρχία Ντέιρ ελ Ζορ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε καθώς σύμμαχες αραβικές φυλετικές δυνάμεις προέλασαν στην πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή κατά μήκος των συνόρων με το Ιράκ, δήλωσαν αξιωματούχοι και πηγές ασφαλείας την Κυριακή.

Όπως αναφέρει το Reuters, η κατάληψη των πετρελαιοπηγών που βρίσκονται ανατολικά του ποταμού Ευφράτη — μια κύρια πηγή εσόδων για τις κουρδικές δυνάμεις — αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για την ομάδα, η οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους, στερούσε από το κράτος πόρους που χρησιμοποιούσε η πολιτοφυλακή.

Ο συριακός στρατός συνέχισε την προέλασή του σε περιοχές της βορειοανατολικής Συρίας με κυρίως αραβικό πληθυσμό, οι οποίες ελέγχονταν από τις υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), παρά τις εκκλήσεις των ΗΠΑ για παύση της προέλασης.

Κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι οι κουρδικές δυνάμεις κάμφθηκαν μετά από επιθέσεις των Αράβων φυλετικών μαχητών, επιτρέποντας στην κυβέρνηση και τους συμμάχους της να κινηθούν σε μια εδαφική έκταση άνω των 150 χιλιομέτρων κατά μήκος της ανατολικής όχθης του Ευφράτη, η οποία εκτείνεται από το Μπαγκούζ κοντά στα ιρακινά σύνορα προς βασικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των Αλ-Σουχάιλ και Μπουσάιρα.

Αργά το Σάββατο, ο στρατός έθεσε επίσης υπό τον έλεγχό του τη βόρεια πόλη Τάμπκα και το παρακείμενο φράγμα της, καθώς και το μεγάλο Φράγμα της Ελευθερίας (πρώην φράγμα Μπάαθ), δυτικά της Ράκκα.

Οι συριακές κουρδικές αρχές δεν έχουν αναγνωρίσει την απώλεια αυτών των στρατηγικών τοποθεσιών και παραμένει ασαφές εάν οι συγκρούσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

