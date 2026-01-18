Τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν παραδέχθηκε αξιωματούχος της χώρας που μίλησε στο πρακτορείο Reuters. Περίπου 500 εξ αυτών είναι άνδρες των σωμάτων ασφαλείας πρόσθεε.

Ο αξιωματούχος, που μίλησε ανώνυμα, ανέφερε ότι οι σφοδρότερες ταραχές σημειώθηκαν στο βορειοδυτικό Ιράν, όπου βρίσκονται οι κουρδικές περιοχές.

«Ο τελικός απολογισμός δεν αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά», ισχυρίστηκε, επαναλαμβάνοντας ότι «το Ισραήλ και ένοπλες δυνάμεις στο εξωτερικό» έχουν στηρίξει και εξοπλίσει όσους έχουν βγει στους δρόμους.

Η ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών είχε φτάσει τους 3.308, ενώ υπό εξέταση βρίσκονται άλλες 4.382 υποθέσεις. Η ομάδα ανέφερε ότι έχει επιβεβαιώσει περισσότερες από 24.000 συλλήψεις.



Σημειώνεται πάντως, ότι Ιρανοί μιλούν για 10.000 με 12.000 νεκρούς, λόγω της βάναυσης απόπειρας καταστολής από το θεοκρατικό καθεστώς, ενώ φρίκη προκαλούν οι μαρτυρίες για βασανισμούς και υβριστικές συμπεριφορές στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε το Σάββατο ότι το καθεστώς θεωρεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «εγκληματία» επειδή προκάλεσε θύματα, ζημιές και συκοφάντισε τον ιρανικό λαό κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

«Η τελευταία αντι-ιρανική στάση ήταν διαφορετική, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενεπλάκη προσωπικά», δήλωσε ο Χαμενεΐ.

«Όσοι συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ προκάλεσαν τεράστιες ζημιές και σκότωσαν χιλιάδες στις διαδηλώσεις» ισχυρίστηκε μάλιστα ο αγιατολάχ Χαμενεΐ.

«Δεν θα σύρουμε τη χώρα στον πόλεμο, αλλά δεν θα αφήσουμε εσωτερικούς ή διεθνείς εγκληματίες ατιμώρητους» προειδοποίησε.

Παρέμβαση Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε το Σάββατο συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν σε μια προσπάθεια ταχείας αποκλιμάκωσης των εντάσεων, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η Μόσχα, σύμμαχος της Τεχεράνης, καταδίκασε τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις, μετά την καταστολή των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη του περασμένου μήνα από το Ιράν.

Η Ρωσία επιδιώκει στενότερους δεσμούς με το Ιράν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και ο Πούτιν υπέγραψε πέρυσι ένα 20ετές σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας με τον Πεζεσκιάν. Παράλληλα όμως, η Μόσχα διατηρεί μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας με το Ισραήλ.

Πάντως, προσώρας τουλάχιστον, το σενάριο αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν δείχνει να απομακρύνεται.

