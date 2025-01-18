Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει ξανά την Δευτέρα τον προεδρικό όρκο και θα γίνει ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, αν και αυτή τη φορά οι εορταστικές εκδηλώσεις θα περιοριστούν λόγω του πολικού ψύχους που επικρατεί στην Ουάσινγκτον. Με τη θερμοκρασία να αναμένεται να πέσει μέχρι και -10 βαθμούς Κελσίου και με πιθανότητα χιονόπτωσης, ο Τραμπ θα ορκιστεί στη Ροτόντα του Καπιτωλίου και όχι, ως είθισται, στα σκαλιά του, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια.

«Έχω δώσει εντολή, οι εκδηλώσεις της ορκωμοσίας να γίνουν στη Ροτόντα του Καπιτωλίου των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως έγινε και στην ορκωμοσία του Ρόναλντ Ρίγκαν το 1985, επίσης λόγω του πολύ κρύου καιρού», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Το CNN ανέφερε νωρίτερα την Παρασκευή ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη σχέδια για την ορκωμοσία του Τραμπ και του εκλεγμένου αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στη Ροτόντα και ότι η ομάδα του Τραμπ ήταν σε συνομιλίες για πιθανή διεξαγωγή ορισμένων από τις εορταστικές εκδηλώσεις στην αρένα (Capital One Arena), όπου ο Τραμπ θα διοργανώσει συγκέντρωση την Κυριακή.

Οι προετοιμασίες

«Η συντριπτική πλειονότητα των καλεσμένων που έχουν εισιτήρια δεν θα μπορούν να παρευρεθούν στις τελετές», ανέφερε η Μικτή Επιτροπή του Κογκρέσου για τις τελετές σε ανακοίνωση που εστάλη στους κατόχους εισιτηρίων την Παρασκευή. Προέτρεψε τους θεατές να παρακολουθήσουν «σε εσωτερικούς χώρους της επιλογής τους», προσθέτοντας ότι «έχει καθορίσει ορισμένα μέρη για την παρακολούθηση και θα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες». Η επιτροπή είπε ότι όσοι έχουν εισιτήρια για την Προεδρική Πλατφόρμα και μέλη του Κογκρέσου θα μπορούν να παρευρεθούν αυτοπροσώπως.

Η Μυστική Υπηρεσία και άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της DC και της αστυνομίας του Καπιτωλίου των ΗΠΑ, εργάζονται για να καθορίσουν πώς η μετακίνηση για την ορκωμοσία και η παρέλαση θα αλλάξει τα σχέδια ασφαλείας για τη Δευτέρα, ανέφεραν στο CNN αστυνομικές πηγές.

Τα πρακτορεία έχουν λιγότερο από τρεις ημέρες για να συντάξουν ένα νέο σχέδιο ασφαλείας που στο παρελθόν χρειάζονταν μήνες για να σχεδιαστεί. Οι υπηρεσίες εργάστηκαν από τις αρχές του 2024 σχεδιάζοντας την ορκωμοσία — που ορίστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ως εκδήλωση «Εθνικής Ειδικής Ασφάλειας», η οποία ενεργοποιεί μια πολυεπίπεδη ομοσπονδιακή προσέγγιση.

Στην ορκωμοσία του Τραμπ αναμενόταν να παρευρεθούν εκατοντάδες χιλιάδες προσκεκλημένοι με εισιτήριο. Η τελετή θα μεταδίδεται από γιγαντοοθόνες στο γήπεδο Capital One Arena, χωρητικότητας 20.000 θέσεων. Εκεί θα φιλοξενηθεί στη συνέχεια και η παραδοσιακή προεδρική παρέλαση που συνήθως γίνεται στο Μολ και στην οποία προβλεπόταν να συμμετάσχουν 7.500 άτομα.

Η ορκωμοσία

Η ημέρα της ορκωμοσίας θα αρχίσει με πρωινή λειτουργία και θα ακολουθήσει το παραδοσιακό τσάι με τους Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

Η επίσημη τελετή θα ξεκινήσει γύρω στις 11.30 το πρωί, τοπική ώρα (18.30 ώρα Ελλάδας), αν και οι καλεσμένοι θα πρέπει να πάρουν τις θέσεις τους πολύ νωρίτερα.

Ο Τραμπ θα βάλει το χέρι του στη Βίβλο και θα δώσει τον επίσημο, σύντομο όρκο (μόλις 35 λέξεις) στις 12 το μεσημέρι, υποσχόμενος ότι θα εκτελεί τα καθήκοντά του και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για «να διαφυλάξει, να προστατεύσει και να υπερασπιστεί το Σύνταγμα των ΗΠΑ».

Προηγουμένως, θα ορκιστεί ο νέος αντιπρόεδρος της χώρας, ο γερουσιαστής Τζ. Ντ. Βανς.

Είναι άγνωστο σε ποια θέματα θα επικεντρωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ και για πόση ώρα θα μιλήσει (στην πρώτη ορκωμοσία μιλούσε επί 16 λεπτά). Εκτιμάται όμως ότι θα αναφερθεί στις υποσχέσεις που έχει δώσει προεκλογικά, ιδίως για το κλείσιμο των συνόρων και την απέλαση χιλιάδων μεταναστών.

Η ιστορική ημέρα θα ολοκληρωθεί το βράδυ με τρεις παραδοσιακές χοροεσπερίδες. Ο νέος πρόεδρος αναμένεται να πάρει σε όλες τον λόγο.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις πάντως θα ξεκινήσουν από το βράδυ του Σαββάτου, με μια δεξίωση και ένα σόου πυροτεχνημάτων σε ένα από τα γήπεδα γκολφ του Τραμπ που απέχει λιγότερο από μια ώρα από την Ουάσινγκτον, στο Στέρλινγκ της Βιρτζίνιας.

Τα απόγευμα της Κυριακής ο Τραμπ θα απευθυνθεί σε μια συγκέντρωση χιλιάδων υποστηρικτών του στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα. Το πρωί της ίδιας ημέρας θα καταθέσει στεφάνι στον τάφο του άγνωστου στρατιώτη στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

Το κεφάλαιο «ορκωμοσία» θα κλείσει με τη λειτουργία στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό το πρωί της Τρίτης

Οι καλεσμένοι

Μεταξύ των προσκεκλημένων, ο πανταχού παρών πλέον Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, στενός συνεργάτης, οικονομικός υποστηρικτής και μελλοντικός υπουργός του Τραμπ, αλλά και τα «αφεντικά» της Amazon Τζεφ Μπέζος, της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ και της Apple Τιμ Κουκ. Είναι πιθανόν να βρίσκεται εκεί και ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok Σου Ζι Τσέου.

Από τους πολιτικούς, ξεχωρίζουν δύο απουσίες: της πρώην πρώτης κυρίας Μισέλ Ομπάμα και της πρώην προέδρου της Βουλής Νάνσι Πελόζι. Ο Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο διαδέχτηκε ο Τραμπ το 2017, για την πρώτη του θητεία, θα είναι παρών, όπως και τα δύο άλλα πρώην προεδρικά ζευγάρια, ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον και ο Τζορτζ Ου με τη Λόρα Μπους.

Στην ορκωμοσία έχουν προσκληθεί οι ακροδεξιοί πρωθυπουργοί της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, καθώς και άλλες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς: ο Βρετανός Νάιτζελ Φάρατζ, οι Γάλλοι Ερίκ Ζεμούρ και Μαριόν Μαρεσάλ και ο Τίνο Χρουπάλα, ηγετικό στέλεχος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί στην πόλη είναι δρακόντεια, μετά και τις δύο απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του Τραμπ, το περασμένο καλοκαίρι: έχουν κινητοποιηθεί περίπου 25.000 αστυνομικοί και στρατιώτες, τοποθετήθηκαν κάγκελα σε μήκος 48 χιλιομέτρων, ελεύθεροι σκοπευτές θα αναπτυχθούν στις στέγες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα επιτηρούν από ψηλά. Οι αρχές δεν περιμένουν πάντως παρά μόνο μικρές διαδηλώσεις, σε σύγκριση με τις κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ που είχαν οργανωθεί κατά την πρώτη ορκωμοσία του, το 2017, στις οποίες συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι.

Παγωνιά

Φέτος, η θερμοκρασία την ημέρα της ορκωμοσίας το μεσημέρι αναμένεται να είναι από -10 έως -6 βαθμούς Κελσίου, και η αίσθηση θα είναι ακόμη χαμηλότερη.

Άνεμοι 10 έως 20 mph με ριπές έως 30 mph είναι πιθανοί τη Δευτέρα. Αυτοί οι άνεμοι θα δημιουργήσουν παγωνιά, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε μονοψήφια νούμερα μετά τη δύση του ηλίου. Ένας συνδυασμός βροχής και χιονιού είναι πιθανός την Κυριακή πριν από την κύρια εκδήλωση, αλλά η Δευτέρα μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι κρύα και θυελλώδης, αλλά ξηρή.

«Ντυθείτε ζεστά»

Οι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των παρευρισκομένων και των επισκεπτών – μια ανησυχία που εξέφρασε ο Τραμπ την Παρασκευή.

«Δεν θέλω να δω ανθρώπους να πληγώνονται ή να τραυματίζονται με κανέναν τρόπο. Οι συνθήκες θα είναι επικίνδυνες για τις δεκάδες χιλιάδες των ανθρώπων που εργάζονται σε υπηρεσίες Επιβολής του Νόμου, Ανταποκριτών, Αστυνομικών, ακόμη και άλογων. Αλλα και για τις εκατοντάδες χιλιάδες υποστηρικτές που θα είναι έξω για πολλές ώρες... Σε κάθε περίπτωση, αν αποφασίσετε να έρθετε, ντυθείτε ζεστά!», ανάρτησε ο Τραμπ.

Ο τελευταίος πρόεδρος που ορκίστηκε σε κλειστούς χώρους ήταν ο Ρίγκαν το 1985, όταν οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας έπεσαν στους μείον 7 βαθμούς με δυνατό άνεμο. Ο Ρέιγκαν ορκίστηκε εντός της ροτόντας του Καπιτωλίου. Η εναρκτήρια παρέλασή του ακυρώθηκε.

Ο Πρόεδρος Γουίλιαμ Χένρι Χάρισον πιστεύεται ευρέως ότι κρυολόγησε κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας τελετής του το 1841, κατά την οποία έδωσε μια δίωρη ομιλία και δεν φορούσε παλτό ή καπέλο, σύμφωνα με το Miller Center του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια. Αργότερα προσβλήθηκε από πνευμονία και πέθανε ένα μήνα μετά την ορκωμοσία του.

