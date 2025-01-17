«Η ορκωμοσία του Τραμπ» στον ΣΚΑΪ: Δευτέρα 20 Ιανουαρίου από τις 18.40

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου από τις 18.40, η «Ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ» είναι στον ΣΚΑΪ με όλο το δυναμικό του σταθμού να μεταδίδει λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις από τον Λευκό Οίκο.

Στο στούντιο η Σία Κοσιώνη και μαζί της ο Αλέξης Παπαχελάς, ο Παύλος Τσίμας, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο Αθανάσιος Έλλις και από την Ουάσινγκτον ο Μιχάλης Ιγνατίου και ο Χριστόδουλος Αθανασάτος καταγράφουν κάθε στιγμή της ορκωμοσίας του 47 ου Προέδρου των ΗΠΑ.

Παράλληλα, μαζί με καλεσμένους από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναλύουν και σχολιάζουν τα στοιχήματα της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ

Τραμπ, την επόμενη ημέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο, τα ανοιχτά μέτωπα και τις προκλήσεις, καθώς και τη θέση της Ελλάδας στο νέο σκηνικό που διαμορφώνεται.

Η «Ορκωμοσία του Τραμπ» στον ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου ζωντανά με έκτακτη εκπομπή από τις 18.40, με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 19.45 και το Prime Time στις 21.00.

