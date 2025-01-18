Η επερχόμενη προεδρική διοίκηση των ΗΠΑ, σχεδιάζει να ξεκινήσει μια μεγάλη επιχείρηση «σκούπα» για την καταστολή της μετανάστευσης στο Σικάγο την επομένη της ανάληψης των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε την Παρασκευή η Wall Street Journal, επικαλούμενη τέσσερα άτομα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό.

Η επιχείρηση, που αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη, θα διαρκέσει όλη την εβδομάδα, ανέφερε η εφημερίδα, προσθέτοντας ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) θα στείλει μεταξύ 100 και 200 ​​αξιωματικων για να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση.

Η μεταβατική ομάδα του Τραμπ δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο. Ωστόσο, μια πηγή με γνώση των σχεδίων της επερχόμενης διοίκησης είπε ότι το ICE θα εντείνει της επιχειρήσεις του για καταστολή της μετανάστευσης σε ολόκληρη τη χώρα και δεν θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο Σικάγο.

«Θα κάνουμε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα», είπε το άτομο. «Θα δείτε συλλήψεις στη Νέα Υόρκη. Θα δείτε συλλήψεις στο Μαϊάμι».

Πηγή: reuters.com

