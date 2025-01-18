Ο επικεφαλής του λιβανέζικου σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, ο Ναΐμ Κάσεμ, συνεχάρη σήμερα τους Παλαιστίνιους για τη συμφωνία εκεχειρίας με το Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι αποδεικνύει "την επιμονή της αντίστασης" έναντι του Ισραήλ, στα πρώτα σχόλιά του αφού Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν σε εκεχειρία την Τετάρτη.

«Αυτή η συμφωνία, που είναι ίδια με αυτή που είχε προταθεί τον Μάιο του 2024, αποδεικνύει την επιμονή των ομάδων αντίστασης, οι οποίες πήραν αυτό που ήθελαν, ενώ το Ισραήλ δεν κατάφερε να πάρει αυτό που επεδίωκε», εκτίμησε ο Κάσεμ σε ομιλία του που μεταδόθηκε από τηλεοπτικό δίκτυο al Manar της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ κατέληξαν στα τέλη Νοεμβρίου σε συμφωνία εκεχειρίας στον παράλληλο πόλεμο που μαινόταν στον Λίβανο, βάσει της οποίας οι ισραηλινές δυνάμεις πρέπει να αποχωρήσουν από το νότιο τμήμα του Λιβάνου σε διάστημα 60 ημερών -- δηλαδή ως τις 26 Ιανουαρίου. Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ πρέπει να μεταφέρει όλες τις δυνάμεις και τα όπλα της βόρεια του ποταμού Λιτάνι, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Η συμφωνία προβλέπει στην περιοχή αυτή θα πρέπει να είναι αναπτυγμένος μόνο ο στρατός του Λιβάνου στο πλευρό των κυανόκρανων του ΟΗΕ.

Ωστόσο, Χεζμπολάχ και Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν τους όρους της συμφωνίας.

«Ζητώ από το λιβανέζικο κράτος να αντιμετωπίσει με σθεναρό τρόπο αυτές τις παραβιάσεις που έχουν ξεπεράσει τις 100, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», τόνισε ο Κάσεμ.

«Δείξαμε υπομονή μπροστά στις παραβιάσεις για να δώσουμε μια ευκαιρία στο λιβανέζικο κράτος, που είναι υπεύθυνο για αυτή τη συμφωνία, και τους διεθνείς μεσολαβητές, όμως δεν πρέπει να δοκιμάζετε την υπομονή μας», πρόσθεσε.

Χθες Παρασκευή ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επισκέφθηκε τους κυανόκρανους που είναι ανεπτυγμένοι στα σύνορα Ισραήλ- Λιβάνου και δήλωσε ότι η "κατοχή" από το Ισραήλ της περιοχής αυτής και οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις πρέπει "να σταματήσουν".

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ έχουν εντοπίσει "περισσότερα από 100 κρησφύγετα όπλων που ανήκαν στη Χεζμπολάχ ή σε άλλες ένοπλες ομάδες" από τις 27 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ αναφέρθηκε και στην εκλογή του νέου προέδρου του Λιβάνου, του Ζοζέφ Αούν στις 9 Ιανουαρίου, έπειτα από δύο χρόνια αδιεξόδου και πολιτικής κρίσης. "Η συμβολή μας ως Χεζμπολάχ και Κίνημα Αμάλ οδήγησε στην εκλογή του νέου προέδρου", εκτίμησε.

Όμως ο διορισμός του νέου πρωθυπουργού του Λιβάνου, του Ναουάφ Σαλάμ, έχει προκαλέσει την αντίδραση του σιιτικού κινήματος, το οποίο προειδοποίησε ότι "κανείς δεν μπορεί να μας αποκλείσει από τη συμμετοχή στην πολιτική της χώρας".

Ο Σαλάμ κέρδισε την ψήφο της πλειοψηφίας των βουλευτών την προηγούμενη εβδομάδα και έλαβε εντολή σχηματικού κυβέρνησης, όμως δεν έλαβε τη στήριξη των σιιτικών κομμάτων της Χεζμπολάχ και του Κινήματος Αμάλ.

