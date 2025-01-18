Η Χαμάς δήλωσε το Σάββατο ότι ο μηχανισμός απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων που κρατά στη Γάζα θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερώσει το Ισραήλ, αναφέρει το Reuters.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς ανέφερε ότι ο κατάλογος των Παλαιστινίων αιχμαλώτων που θα απελευθερωθούν θα δημοσιευθεί μία ημέρα πριν από την ανταλλαγή υπό τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με το Ισραήλ την Τετάρτη.

Η κατάπαυση του πυρός πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 8:30 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

Πηγή: skai.gr

