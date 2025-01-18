Λογαριασμός
Νεκροί δύο δικαστές σε επίθεση έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο στην Τεχεράνη

Το δικαστικό σώμα ταυτοποίησε τους δικαστές που δολοφονήθηκαν ως αγιατολάχ Μοχάμαντ Μογισέχ και Αλί Ραζίνι 

Ιράν επίθεση

Δύο δικαστές σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς έξω από το κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Τεχεράνη, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Στοχοποιήθηκαν τρεις δικαστές του Αρείου Πάγου. Δύο από αυτούς μαρτύρησαν και ένας τραυματίστηκε», αναφέρει η ιστοσελίδα του δικαστικού σώματος Mizan Online, προσθέτοντας ότι «ο δράστης αυτοκτόνησε».

Το δικαστικό σώμα ταυτοποίησε τους δικαστές που δολοφονήθηκαν ως αγιατολάχ Μοχάμαντ Μογισέχ και Αλί Ραζίνι.

Οι ιστότοποι της αντιπολίτευσης ανέφεραν στο παρελθόν ότι ο Μογισέχ συμμετείχε σε δίκες ανθρώπων που τους περιέγραψαν ως πολιτικούς κρατούμενους.

