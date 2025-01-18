Δύο δικαστές σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς έξω από το κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Τεχεράνη, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Στοχοποιήθηκαν τρεις δικαστές του Αρείου Πάγου. Δύο από αυτούς μαρτύρησαν και ένας τραυματίστηκε», αναφέρει η ιστοσελίδα του δικαστικού σώματος Mizan Online, προσθέτοντας ότι «ο δράστης αυτοκτόνησε».

Το δικαστικό σώμα ταυτοποίησε τους δικαστές που δολοφονήθηκαν ως αγιατολάχ Μοχάμαντ Μογισέχ και Αλί Ραζίνι.

Οι ιστότοποι της αντιπολίτευσης ανέφεραν στο παρελθόν ότι ο Μογισέχ συμμετείχε σε δίκες ανθρώπων που τους περιέγραψαν ως πολιτικούς κρατούμενους.

🚨🇮🇷JUDGES KILLED OUTSIDE IRAN’S SUPREME COURT



2 senior judges of Iran’s Supreme Court were assassinated this morning in an attack outside the Palace of Justice in Tehran.



The judges, Hojjatoleslam Walmuslemin Razini and Hojjatoleslam Walmuslemin Moghiseh, were known for their… pic.twitter.com/Q7mjiJje6l — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 18, 2025

Πηγή: skai.gr

