« Πυρά» Ερντογάν κατά Ισραήλ: «Δεν συμπεριφέρεται ως κράτος» στη Λωρίδα της Γάζας Κόσμος 14:05, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Το Ισραήλ δεν πρέπει να ξεχνά πως, αν συμπεριφέρεται ως οργάνωση μάλλον παρά ως κράτος, θα καταλήξει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια», δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους