Επαφές Πεκίνου - Καΐρου για την αναζήτηση λύσης στον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς Κόσμος 13:39, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Η Κίνα είναι έτοιμη να διατηρήσει την επικοινωνία και τον συντονισμό με την αιγυπτιακή πλευρά για την προώθηση κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις δύο πλευρές της σύγκρουσης μόλις καταστεί δυνατόν», δήλωσε ο Κινέζος απεσταλμένος για την Μέση Ανατολή Τζάι Ζουν