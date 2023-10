Η «ανατριχιαστική» στιγμή που ένοπλοι της Χαμάς πυροβολούν Ισραηλινούς στο πάρτι στη Λωρίδα της Γάζας (video) Κόσμος 17:17, 08.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι ένοπλοι πυροβολούσαν αδιακρίτως όποιον έβρισκαν μπροστά τους, ενώ πολλοί παρευρισκόμενοι πιάστηκαν όμηροι