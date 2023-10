«Ψυχή»: Η πρώτη αποστολή της NASA σε έναν μυστηριώδη αστεροειδή φτιαγμένο από μέταλλο (βίντεο)

Για πρώτη φορά, η NASA θα εξερευνήσει έναν αστεροειδή «φτιαγμένο» από μέταλλο. Την Παρασκευή εκτοξεύτηκε από το ακρωτήριο Κένεντι στη Φλόριντα η αποστολή «Ψυχή», που πήρε το όνομά της από τον μακρινό και μυστηριώδη 16 Psyche.

Το διαστημικό σκάφος της NASA εκτοξεύτηκε σε ένα ταξίδι έξι ετών για τον σπάνιο αστεροειδή με την μεταλική επιφάνεια, που οι επιστήμονες πιστεύουν ότι πιθανότατα είναι ο πυρήνας ενός πρώιμου πλανήτη και μπορεί να μοιάζει με τους πυρήνες των βραχωδών πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, όπως η Γη, ο Άρης, η Αφροδίτη και ο Ερμής.

O αστεροειδής βρίσκεται στο εξωτερικό τμήμα της ζώνης αστεροειδών μεταξύ των τροχιών του Άρη και του Δία και είναι από τα ελάχιστα ουράνια σώματα που δεν έχουν εξερευνηθεί ποτέ – είτε από κοντά είτε μέσα από τηλεσκόπιο.

Αυτός ο αστεροειδής πιθανότατα αποτελείται από μέταλλο νικελίου-σιδήρου αναμεμειγμένο με βράχο.

Η μελέτη του Psyche θα μπορούσε να προσφέρει στην ανθρωπότητα ένα μοναδικό παράθυρο γνώσης σχετικά με τη βίαιη ιστορία των πλανητικών συγκρούσεων και την δημιουργία πλανητών όπως η Γη.

A @SpaceX Falcon Heavy has launched the #MissiontoPsyche spacecraft from Launch Complex 39A. The spacecraft has begun its journey to Psyche, the metal-rich asteroid located between Mars and Jupiter. pic.twitter.com/P8xd6dPwG2