Άγριες συγκρούσεις την Πρωτομαγιά στη Γαλλία: 108 αστυνομικοί τραυματίες - 291 συλλήψεις

Βόμβα μολότοφ πάνω σε αστυνομικό - Στο νοσοκομείο με εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χέρια

Τουλάχιστον 108 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν σήμερα στη Γαλλία, 20 από αυτούς στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων της Πρωτομαγιάς, δήλωσε σήμερα το βράδυ ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν .

Πρόσθεσε ότι 291 άτομα συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 90 στην πρωτεύουσα.

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Γαλλία συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, στο επίκεντρο των οποίων βρέθηκε ο νόμος για την αναμόρφωση του γαλλικού συνταξιοδοτικού συστήματος, κατά του οποίου τάσσεται -σύμφωνα με σχεδόν όλες τις δημοσκοπήσεις- η πλειονότητα των Γάλλων.

Ο αριθμός των αστυνομικών που τραυματίστηκαν σήμερα «1η Μαΐου είναι εξαιρετικά σπάνιος», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, «καταδικάζοντας έντονα αυτού του τύπου τη βία».

Ένας αστυνομικός στον οποίο πετάχθηκε μια βόμβα μολότοφ στο Παρίσι «έχει εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χέρια του...» χωρίς να διατρέψει κίνδυνο η ζωή του, συμπλήρωσε ο Νταρμανέν.

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:

Building catches fire near Paris' Place de la Nation amid May Day protests; multiple people appear trapped on roof. pic.twitter.com/m3LIMHrDQt — Kevin smith (@KJ00355197) May 1, 2023

🇫🇷🔥 NATIONWIDE PROTESTS AGAINST MACRON'S GOVERNEMENT



🔎 In Paris, riot police units are seen charging but the sheer volume of protesters continues to repel them back. Many police injuries reported. pic.twitter.com/c1GtzqikmD — Paul Kikos 🌐 (@PKikos) May 1, 2023

🇫🇷 France Protest Against Pension Reform

Paris,police are overwhelmed, an incendiary device has exploded. CRS are affected by the flames. pic.twitter.com/zijTKk8S6b — Truthseeker (@Xx17965797N) May 1, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.