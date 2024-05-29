Ινδία: Θερμοκρασία-ρεκόρ 52,3 βαθμών Κελσίου καταγράφηκε στο Νέο Δελχί

Θερμοκρασία ρεκόρ 52,3 βαθμών Κελσίου καταγράφηκε σήμερα, στο Νέο Δελχί, πρωτεύουσα της Ινδίας, όπου οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους για λειψυδρία.

Αυτή η θερμοκρασία ρεκόρ καταγράφηκε σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) στο προάστιο Μουνγκεσπούρ του Νέου Δελχί, από τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας, που έκανε λόγο για «ισχυρά κύματα ζέστης».

Η ινδική μετεωρολογική υπηρεσία είχε ήδη καταγράψει ρεκόρ 49,9° Κελσίου χθες στο Νέο Δελχί.

Οι αρχές της πόλης των περίπου 30 εκατ. κατοίκων εξέδωσαν ‘κόκκινο συναγερμό υγείας’ για τη σημερινή ημέρα, όπου την προηγουμένη καταγράφηκαν αντίστοιχες θερμοκρασίες.

Προειδοποίησαν για τη «πολύ ισχυρή πιθανότητα ασθενειών που συνδέονται με τη ζέστη και θερμοπληξίας για όλες τις ηλικίες» και κάλεσαν τους πολίτες να επιδείξουν «ιδιαίτερη επαγρύπνηση» για τα ευπαθή άτομα.

Το κύμα ζέστης στις κεντρικές και βορειοδυτικές περιοχές της Ινδίας «αναμένεται να αποκλιμακωθεί σταδιακά» από αύριο, Πέμπτη, σύμφωνα με τη ινδική μετεωρολογική υπηρεσία.

Τον Μάιο του 2022, σε ορισμένες συνοικίες της πρωτεύουσας καταγράφηκε θερμοκρασία 49,2° Κελσίου.

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι συνηθισμένες στην Ινδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά σύμφωνα με τους ερευνητές η κλιματική αλλαγή θα επιφέρει κύματα καύσωνα μεγαλύτερης διάρκειας, πιο συχνά και πιο έντονα.

Σήμερα, στους δρόμους του Δελχί, οι κάτοικοι φάνηκαν να αντιμετωπίζουν την κατάσταση μοιρολατρικά, καθώς δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι ιδιαίτερο να αποφύγουν τη ζέστη.

«Όλοι θέλουν να μείνουν μέσα», δήλωσε ο Ρουπ Ραμ, 57 ετών, πωλητής σνακ, δηλώνοντας ότι δυσκολεύεται να πουλήσει τα αλμυρά του ντόνατ.

Ο Ραμ, που ζει με τη σύζυγο και τους δύο γιους τους σε ένα μικρό σπίτι, δηλώνει ότι ο μικρός ανεμιστήρας του δεν δίνει τη δυνατότητα να ψυχθεί πραγματικά ο χώρος και ότι περιμένει την άφιξη της περιόδου των βροχών τον Ιούλιο.

«Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε», δήλωσε η Ρανί, 60 ετών, που κάθε πρωί μετακινείται για δύο ώρες με λεωφορείο για να πουλήσει στον πάγκο της μπιζού σε τουρίστες. «Κάνει σίγουρα πολύ περισσότερη ζέστη, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα», δήλωσε η ίδια, πίνοντας νερό από ένα μπουκάλι που είχε φέρει μαζί της.

Οι αρχές στο Νέο Δελχί προειδοποίησαν για τον κίνδυνο λειψυδρίας. Σε ορισμένες περιοχές έχουν ήδη σημειωθεί διακοπές στην υδροδότηση.

Η υπουργός Νερού Ατίσι Μαρλένα απευθύνθηκε «στη συλλογική ευθύνη» των κατοίκων της πόλης καλώντας τους να σταματήσουν να σπαταλούν το νερό, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Times of India.

